Поліція розшукує чоловіка, який розбив портрет Олега Бабаєва в центрі Кременчука

Сегодня, 20:22 Просмотров: 1 263 Комментариев: 1

Поліція встановлює особу, причетну до хуліганства в сквері імені Олега Бабаєва у Кременчуці. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.





23 березня після 20.00 невідомий розбив портрет Олега Бабаєва. У результаті відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).





Камери відеоспостереження зафільмували чоловіка, причетного до хуліганства. Після перегляду відео правоохоронці склали орієнтований опис зловмисника. На вигляд: 18-25 років, темне волосся, спортивна статура, зріст 170-175 см.





Був одягнений у спортивні штани, темну спортивну куртку з капюшоном, кросівки світлого кольору. При собі мав спортивну сумку через плече (розташовану в ділянці грудей).









Як виглядає конструкція станом на 24 березня





Якщо вам щось відомо про цей факт або ви упізнали людей на цьому фото, просимо повідомити в поліцію Кременчука за телефонами: (0536) 767-302, 767-393, 098-739-26-30 , 102 або іншим зручним способом.



