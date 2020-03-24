Происшествия

Поліція розшукує чоловіка, який розбив портрет Олега Бабаєва в центрі Кременчука

Сегодня, 20:22 Просмотров: 1 263 Комментариев: 1

 

Ймовірний зловмисник потрапив на камеру відеонагляду

Поліція встановлює особу, причетну до хуліганства в сквері імені Олега Бабаєва у Кременчуці. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


23 березня після 20.00 невідомий розбив портрет Олега Бабаєва. У результаті відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).


Камери відеоспостереження зафільмували чоловіка, причетного до хуліганства. Після перегляду відео правоохоронці склали орієнтований опис зловмисника. На вигляд: 18-25 років, темне волосся, спортивна статура, зріст 170-175 см.


Був одягнений у спортивні штани, темну спортивну куртку з капюшоном, кросівки світлого кольору. При собі мав спортивну сумку через плече (розташовану в ділянці грудей).


 

Як виглядає конструкція станом на 24 березня 


Якщо вам щось відомо про цей факт або ви упізнали людей на цьому фото, просимо повідомити в поліцію Кременчука за телефонами: (0536) 767-302, 767-393, 098-739-26-30 , 102 або іншим зручним способом.


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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: ГУ НП в Полтавській області Источник видео: Кременчуцький відділ поліції
Теги: хулиганство сквер имени Бабаева

Комментарии: 1

2 109
evil:
Сегодня, 20:40

Я думаю, спрашивать нужно у того, кто так грамотно установил камеру. Он посмотрит кадры, точно все узнает и точно найдет. Ибо он специалист. Не бестолочь же какая-то бездумно ставила камеры, правильно?


+5
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