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Хокеїсти «Кременчука» до Дня поезії декламували вірші персидського філософа Омара Хаяма

Сегодня, 08:08 Просмотров: 396

 

Не хокеєм єдиним: гравці й арбітри УХЛ прочитали вірш до всесвітнього Дня поезії

До всесвітнього дня поезії хокеїсти «Кременчука» Кирило Бондаренко та Всеволод Толстушко приєдналися до спільного декламування віршу Омара Хаяма. За інформацією пресслужби Української хокейної ліги, поезія об'єднує країни, народи, культури допомагає людям зрозуміти один одного.


Під час вимушеної паузи в чемпіонаті, в честь Всесвітнього Дня поезії гравці клубів Української хокейної ліги Кирило Бондаренко («Кременчук»), Микита Коваленко («Дніпро»), Айнарс Подзіньш («Донбас»), Артем Соляник (МХК «Динамо»), Всеволод Толстушко («Кременчук»), а також головний і лінійний арбітри Артем Корепанов і Сергій Хараберюш обрали вірші перського філософа Омара Хайяма і прочитали вічну класику для всіх шанувальників хокею.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: УХЛ
Теги: хокей ХК Кременчук поезія поэзия
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