Происшествия, Полтавщина

У тяжкому стані перебуває жителька Недогарків після вибуху компресорного балона

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 116 Комментариев: 2

 

Потерпіла отримала травми стегон

24 березня до Кременчуцької центральної районної лікарні доставили жінку 1960 року народження. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпіла отримала відкритий перелом нижньої третини правого стегна, різано-рвану рану лівого стегна, травматичний і гематологічний шок. Жителька Недогарок перебуває у тяжкому стані.


Попередньо відомо, що постраждала отримала травму на території приватного домогосподарства внаслідок вибуху компресорного балона. Правоохоронці з'ясовують обставини травмування - інформує Кременчуцький відділ поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: травма травматизм Недогарки

Комментарии: 2

44
ЯмЩик:
Сегодня, 10:29

кустарщина


-1
492
vetalman:
Сегодня, 11:01

Просто интересно сколько накачал компрессор что его разорвало ...голимый китайский и то имеет предохранительный клапан..а на этом наверно не было солдатика ,жалко стравливать лишний воздух ?


+1
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