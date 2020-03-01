У тяжкому стані перебуває жителька Недогарків після вибуху компресорного балона

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 116 Комментариев: 2

24 березня до Кременчуцької центральної районної лікарні доставили жінку 1960 року народження. За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, потерпіла отримала відкритий перелом нижньої третини правого стегна, різано-рвану рану лівого стегна, травматичний і гематологічний шок. Жителька Недогарок перебуває у тяжкому стані.





Попередньо відомо, що постраждала отримала травму на території приватного домогосподарства внаслідок вибуху компресорного балона. Правоохоронці з'ясовують обставини травмування - інформує Кременчуцький відділ поліції.