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Двох кременчужанок госпіталізували з підозрою на коронавірус - у мерії підозру заперечують (додано)

Сегодня, 09:30 Просмотров: 7 826 Комментариев: 24

 

Їх родич нещодавно повернувся з Угорщини

24 березня, близько 20.00 у Кременчуці госпіталізували двох жінок з підозрою на коронавірус.


Як повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 76-річна мати та її 56-річна донька звернулися до медиків через високу температуру та ускладнене дихання. 10 березня з Угорщини повернувся їх син-брат. На момент приїзду бригади чоловіка вдома не було. Симптоми захворювання в нього відсутні.


Жінок госпіталізували до КНМП ЛІЛ «Кременчуцька» з діагнозом «ГРВІ, контакт з прибулим із країни з несприятливим епідоточенням» у стані середньої тяжкості.


Додано: 


Як поінформувала віцемер Ольга Усанова 25 березня під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу, жінки звернулися до лікарні зі скаргами, але підозра на коронавірус їм не виставлена: при медичному огляді симптомів коронавірусу не виявлено. За її інформацією, у жінок виявлпені легкі симптоми ГРВІ. Жінки перебувають під наглядом в інфекційному відділенні лікарні. 


ТЪ уточнив, чи проводилися госпіталізованим пацієнткам тести на коронавірус, на що Ольга Усанова відповіла: тести не проводилися, бо не було медичних показів для проведення таких тестів. 


14
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавирус

Комментарии: 24

119
cenzor:
Сегодня, 09:52

еще неделя не прошла с массового приезда ....


+29
3 109
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:53

Хай жіночки видужують, може то й не cov-19, але це яскравий приклад ідіотизму нашої влади. Розпустити потенційних носіів безконтрольно під чесне слово і при цьому масово залишити людей без роботи, створити транспортний колапс, добивати економіку, що дихає на ладан і т.д. Навіщо все це, коли потенційні носії можуть вільно переміщатися через кордон і по країні !? Адмін просить не матюкатися, а яким ще словами можна називати таких придуркуватих  керівників державних інституцій? Немає для них  цензурних слів


+104
492
vetalman:
Сегодня, 10:00

Вирус мгновенно распространяется  посмотрите что в Италии твориться ..Я думаю у нас будет раза в три хуже чем в Италии


+16
3 404
Дмитрий:
Сегодня, 10:05

10 березня з Угорщини повернувся їх син-брат. На момент приїзду бригади чоловіка вдома не було. 

зато мы адин нарот

а санжарцы с вилами - исключение из правил


+28
119
cenzor:
Сегодня, 10:09

Цитата: Дмитрий
санжарцы с вилами
так то для другой цели было ...



Сиди вдома, казали вони, не їдь на роботу. Працюй вдома. Закрий магазин, але не продуктовий, але не епіцентр. Карантин. Не виходь на вулицю. Йди в магазин лише в масці та рукавичках. А краще не йди в магазин, замов доставку. Зший маску. З марлі, з цупкої тканини. Ми не будемо піднімати ціни на маски. Масок нама. Маски є, антисептики є. Але не тут.Ми продали маски закордон. Але дорого. Зроби антисептик. Сиди вдома. Підвези медика. Не підвозь медика. Ні з ким не контактуй. Метро, автобус не ходить. Підвези медика. Не йди в лікарню. Не купуй багато продуктів, не роби ажіотаж. Купи зразу багато, на тиждень. На тиждень собі і сусідам. Поможи батькам. Не ходи до батьків, вони в зоні ризику.

Ми будемо слідкувати за цінами. Цибуля вже по 25. Транспорт по пропусках. Сиди вдома. Ми впустимо всіх своїх громадян. Без карантину. Але закриємо всі ринки. Відмінемо пеню по кредитах. Але ти всеодно повинен платити. Не ходи на роботу. Сиди вдома з дітьми. Не гуляй з дітьми. Не вези дітей в село до батьків, батьки в зоні ризику. Ми впустимо всіх заробітчан, хай їдуть по селах. Ми пошлемо борт за нашими тусистами з Китаю, це наші громадяни. Всі інші хай сидять вдома. Але медики хай працюють. Тому підвези медика, бо він не може доїхати до роботи. Але сиди вдома.


+70
23
Чувааак:
Сегодня, 10:16

Цитата: Daniel Mroz
це яскравий приклад ідіотизму нашої влади
Цитата: Daniel Mroz
яким ще словами можна називати таких придуркуватих  керівників державних інституцій?

...

... яким ще словами можна називати таких придуркуватих  керівників державних інституцій?



Якщо опустити емоції і включити голову, то можна побачити, що в інших країнах, більш вихованих, заможніших, з капець якою потужною і правильною владою, кількість інфікованих КАПЕЦЬ ЯК БАГАТО в порівнянні з Україною. Це раз.

Два. Як показали Н.Санжари клепки в голові в люденй немає. Надившись цього жахіття приїзджі не захочуть бути в шкурі евакуйованих, тому в ничку лікуються.

То при чом тут влада?

УКРАЇНА ВСЕ РОБИТЬ ПРАВИЛЬНО! Може і не своєчасно, бо більш жорсткі методи треба було водити, і вводити раніше, а не лише говорити про це і боятись виконувати і втрачати ймовірні % на виборах


-16
119
cenzor:
Сегодня, 10:22

Цитата: Чувааак
інфікованих КАПЕЦЬ ЯК БАГАТО в порівнянні з Україною
у Украины и ее керманичей было время на примере этих стран подготовится, не так ли? что сделали? продали маски, и запустили потенциально больных!!!!!!!!!
Цитата: Чувааак
Надившись цього жахіття приїзджі не захочуть бути в шкурі евакуйованих
а их не надо спрашивать, хотят они или нет, это что шутки что ли?
Цитата: Чувааак
То при чом тут влада?
ничего из опыта других стран не дошло до них.




Цитата: Чувааак
жорсткі методи треба було водити
отож, а сделали наоборот-открыли границы и закрыли города!!!!!


+21
23
Чувааак:
Сегодня, 10:28

Цитата: cenzor
у Украины и ее керманичей было время на примере этих стран подготовится, не так ли? что сделали? продали маски, и запустили потенциально больных!!!!!!!!!
у Франції, Британії, Італії, Німеччині і т.д. теж був час навчитись у Китая, і що?

Цитата: cenzor
а их не надо спрашивать, хотят они или нет, это что шутки что ли?
в мешканців Західної теж не питали хочуть вони чи ні, тому перекрили дороги і виставили блокпости.
Цитата: cenzor
отож, а сделали наоборот-открыли границы и закрыли города!!!!!
відверта брехня


-14
29
gansit:
Сегодня, 10:47

ТЪ уточнив, чи проводилися госпіталізованим пацієнткам тести на коронавірус, на що Ольга Усанова відповіла: тести не проводилися, бо не було медичних показів для проведення таких тестів. 

Наверное это как в Харькове запретили ставить диагноз коронавирус.


+24
3 109
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:52

Цитата: Чувааак
УКРАЇНА ВСЕ РОБИТЬ ПРАВИЛЬНО

Хто правильно робить, такі як Усанова? 

на що Ольга Усанова відповіла: тести не проводилися, бо не було медичних показів для проведення таких тестів. 
 

Зроби ти їм хоч-експрес тест , якщо є симпотми ГРВІ. Жалко тестів , яких у них достатньо? А по факту ні біса в них немає, в правильних...


+32
347
SaneK:
Сегодня, 10:52

А где в это время был сын-брат? На самоизоляции?


+29
403
КиТ:
Сегодня, 10:52

В таких случаях нужно выяснять адрес потенциально зараженных. Тогда соседи быстро заставят изолировать приехавшего и сделать всем тесты.


+15
196
ww:
Сегодня, 11:04

Контакт з людиною, що прибула з-за кордону- це вже підстава провести тест, якщо жінки з лихоманкою та ще й з затрудненим диханням. 

Якесь тугодумство.


+36
219
stronzo:
Сегодня, 11:07

Ну про то, что приезжий прогнозируемо благополучно подтерся подписанной бумажкой о самоизоляции и пошел гулять по городу - говорить нет смысла. Теперь посмотрим как он будет наказан. А вот касательно женщины 76 лет и других людей старшего возраста мне видится обязательным тест даже при легкой симптоматике, а не ждать неделю когда у нее скаканет температура и будет потеряно время. Это группа риска и с ней не надо "играть". Хотя наверняка тестов еще нет или указка сверху не тратить впустую (типа за каждый ложный тест - высчитаем с з.п.). Не удивлюсь этому.

P.S. когда будут обещанные маски в аптеках? 


+30
119
cenzor:
Сегодня, 11:20

Цитата: Чувааак
відверта брехня
в чем брехня то? то что во время всеобщего карантина в страну въехало как минимум 100 000 человек из стран Европы,в том числе Италии?И когда они въехали начали ограничивать перемещение-закрывать города. Где брехня то?



Цитата: SaneK
А где в это время был сын-брат?
как где, с дружбанами по пивасу


+12
343
Bruklin:
Сегодня, 11:20

Самый лучший коммент -" У нас закрыли города, и запустили заражённых с заграницы " По факту так и есть ))) 

   Нам будет капец и вот почему: 

1) Вицемер говорит, у них симптомы грви и трудно дышать, но тест мы им не делали, а зачем ?  Вот сразу уволить. 

2) Человек который приехал, гуляет по городу вместо самоизоляции, причем он ушатал маму и бабушку ))) 

    

   Как говорила "Красная королева из обителя зла" - "Вы все ****"  


+23
4 443
Solenoid:
Сегодня, 11:28

Я так понял тесты есть, но делать не будем? А зачем они тогда нужны? И ещё, подозреваю есть у нас в городе заболевшие, но это скрывается. Всё в лучших традициях совка. А так же скажу ещё раз, думаю что это не фейк из соседней тему, что за диагноз будут увольнять. И то, что не используют тесты(при их наличии), тому это подтверждение.


+19
426
Lyolya:
Сегодня, 11:48

Тесты сами по себе не дешевые. У нас в стране так складывается впечатление, закупают их в первую очередь для высшей касты.. Для нас с вами зачем озвучивать правдивую статистику.. И для одного человека, я так понимаю, нужно по правилам три таких теста:1. в случае на подтверждение. 2. при выписке 3. что бы подтвердить второй. По крайней мере о двух точно всегда озвучивают.


+12
800
shoni1970:
Сегодня, 11:54

Почему не делают тесты? Я думаю причин тут несколько:

1. Их просто НЕТ.

2. Они есть, но их критически МАЛО.

3. Если тест будет положительный, то что делать с больным?

4. Асли тест будет положительным, то как защитить персонал? И не разбежится ли он сразу после этого ответа?

Посмотрите во вчерашних новостях, как в Киеве медики отказались принимать больных с Рижского поезда, так как из 32 положенных защитных костюмов в наличии оказалось только 6. Я не думаю, что у нас хотя бы 2-3 нашлось таких как положено. Случай в детской больнице - тому подтверждение.


+16
7
Rosgard:
Сегодня, 11:58

"Мы завезём 1 000  000 тестов" - сказал главный. Завезли 250 000. И не тех, которые нужны.

"МЫ будем бороться" - сказал главный. И учёные, разрабатывающие собстенный вариант теста, пошли на свой счёт.

"Мы победили" - сказал главный. Выжившие сказали: "А не пошёл бы ты нах."

 

Или всё было не так?

 

Пысы. Между строк статьи читается желание власти утаить реальную информацию по инфицированным. в принципе, ожидаемо.


+15
42
Olexander:
Сегодня, 12:06

Ольга Усанова відповіла: тести не проводилися, бо не було медичних показів для проведення таких тестів. 
А які повинні бути покази ?? Чекати поки людина почне задихатись ?? Тупість !!


+12
193
euroexpert:
Сегодня, 13:04

Цитата: SaneK

А где в это время был сын-брат? На самоизоляции?

Сын- брат поехал по городам и селам рассказывать о Венгрии . Это власть на запрещает .


+3
55
КГБ:
Сегодня, 13:09

Цитата: Solenoid

Я так понял тесты есть, но делать не будем? А зачем они тогда нужны? .

 

тесты нужно экономить, потом продать можно


0
4 793
КАПУША:
Сегодня, 13:09

Може б Усановій почитати рекомендації Всесвітньої ООЗ, де чітко кажуть, що чим буде більше протестованих - тим менше буде розповсюдження вірусу!


0
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