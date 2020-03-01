Двох кременчужанок госпіталізували з підозрою на коронавірус - у мерії підозру заперечують (додано)

Сегодня, 09:30 Просмотров: 7 826 Комментариев: 24

Їх родич нещодавно повернувся з Угорщини

24 березня, близько 20.00 у Кременчуці госпіталізували двох жінок з підозрою на коронавірус.





Як повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 76-річна мати та її 56-річна донька звернулися до медиків через високу температуру та ускладнене дихання. 10 березня з Угорщини повернувся їх син-брат. На момент приїзду бригади чоловіка вдома не було. Симптоми захворювання в нього відсутні.





Жінок госпіталізували до КНМП ЛІЛ «Кременчуцька» з діагнозом «ГРВІ, контакт з прибулим із країни з несприятливим епідоточенням» у стані середньої тяжкості.





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Як поінформувала віцемер Ольга Усанова 25 березня під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу, жінки звернулися до лікарні зі скаргами, але підозра на коронавірус їм не виставлена: при медичному огляді симптомів коронавірусу не виявлено. За її інформацією, у жінок виявлпені легкі симптоми ГРВІ. Жінки перебувають під наглядом в інфекційному відділенні лікарні.





ТЪ уточнив, чи проводилися госпіталізованим пацієнткам тести на коронавірус, на що Ольга Усанова відповіла: тести не проводилися, бо не було медичних показів для проведення таких тестів.



