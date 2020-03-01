Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

С 24 марта в магазинах «АТБ» вводят «приоритетный час» з 9.00 до 10.00 для обслуживания пенсионеров

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 783 Комментариев: 7

 

Остальных покупателей просят отнестись с пониманием к этому решению и выбрать для себя другое время для похода в магазины «АТБ»

С 24 марта сеть магазинов вводит «приоритетный час» для пенсионеров на период карантина - з 9.00 до 10.00 людей пожилого возраста будут обслуживать вне очереди. Информация об этом нововведении появилась на официальном сайте «АТБ». 


Руководство сети призывает всех своих покупателей отнестись с пониманием к этому решению, ведь именно люди пожилого возраста находятся в группе риска при заражении коронавирусом, а в этот час они смогут осуществить безопасные покупки. Поэтому покупателей остальных возрастных групп просят выбрать для себя другое время для посещения магазинов «АТБ», чтобы предоставить пенсионерам возможность без лишних рисков для здоровья и очередей скупиться.

4
Автор: Катерина Турубара
Теги: магазины АТБ пенсионеры коронавирус коронавірус покупки

Комментарии: 7

12
kremen555:
Сегодня, 10:19

Можна було б відвести пенсам 3 години, а не 1 - з 9.00 до 12.00 - але щоб в інші години вони взагалі там не з?являлись


+7
165
cheh_a:
Сегодня, 10:21

bowtieвремя стариков )


+2
23
Чувааак:
Сегодня, 10:25

Вчора писав про одноразові рукавиці, мене масово почали мінусити, і вчора ж заходжу в АТБ - перед вхіідними дверима стоїть столик з дизінфекційним засобом, і пакет з одноразовими рукавичками!!! Я був в шоці! Звісно ополоснув руки, ледь натягнув на вологі руки ручкавиці, зайшов, і... обійшов весь зал, і лише розраховуючись на касі я побачив ще в однієї панянки на руках рукавички! Да, було пару народу що були в масках, але в рукавичках тільки я і панянка.

Який висновок - народу все одно що буде. Таке враження що кожен вміє ворожить на картах, і знає що саме сьогодні не заразиться, тому засоби захисту зайві. Тому кількість інфікованих в Кременчуці - це лише питання часу. А вони будуть, і судячи по моїм спостереженням в АТБ не менше 50%


+7
119
cenzor:
Сегодня, 10:25

Цитата: kremen555
щоб в інші години вони взагалі там не з?являлись
smile вы их плохо знаете!!!


+6
29
gansit:
Сегодня, 11:04

Цитата: Чувааак

Вчора писав про одноразові рукавиці, мене масово почали мінусити, і вчора ж заходжу в АТБ - перед вхіідними дверима стоїть столик з дизінфекційним засобом, і пакет з одноразовими рукавичками!!! А вони будуть, і судячи по моїм спостереженням в АТБ не менше 50%

Вы добавьте еще сеть маркетопт которая пассивно ведет себя при карантине,обработка перчаток сотрудниками вообще не производится,хотя на кассе обязаны каждые 5 мин .Корзинки для продуктов,с прошлогодней грязью.


+8
371
Yustas:
Сегодня, 11:36

АТБ проявляет заботу о пенсионерах. И гречку по старой цене для них сделают я надеюсь??)))


+3
4 443
Solenoid:
Сегодня, 11:47

Логично было бы сделать, что-бы в остальное время их вообще не пускали. Тоже самое касается транспорта.


+2
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