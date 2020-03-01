С 24 марта в магазинах «АТБ» вводят «приоритетный час» з 9.00 до 10.00 для обслуживания пенсионеров

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 783 Комментариев: 7

Остальных покупателей просят отнестись с пониманием к этому решению и выбрать для себя другое время для похода в магазины «АТБ»

С 24 марта сеть магазинов вводит «приоритетный час» для пенсионеров на период карантина - з 9.00 до 10.00 людей пожилого возраста будут обслуживать вне очереди. Информация об этом нововведении появилась на официальном сайте «АТБ».





Руководство сети призывает всех своих покупателей отнестись с пониманием к этому решению, ведь именно люди пожилого возраста находятся в группе риска при заражении коронавирусом, а в этот час они смогут осуществить безопасные покупки. Поэтому покупателей остальных возрастных групп просят выбрать для себя другое время для посещения магазинов «АТБ», чтобы предоставить пенсионерам возможность без лишних рисков для здоровья и очередей скупиться.