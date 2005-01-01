Кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла до 113: коронавірус виявили у нових областях

Виявили перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях
В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Ця інформація актуальна станом на сьогодні, 25 березня, на 10.00, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.
За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
Наразі коронавірусна хвороба зафіксована:
- Волинська область — 1 випадок (виявлено за останню добу);
- Запорізька область — 2 випадки (виявлені за останню добу)
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 5 (1 летальний) випадків;
- м. Київ — 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);
- Київська область — 22 випадків (з них 7 протягом останньої доби);
- Львівська область — 2 випадки;
- Луганська область — 1 (виявлено за останню добу)
- Одеська область — 1 (виявлено за останню добу)
- Тернопільська область — 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби; 1 летальний);
- Чернівецька область — 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;
- Черкаська область — 1 випадок.