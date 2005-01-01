Кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла до 113: коронавірус виявили у нових областях

Сегодня, 10:10 Просмотров: 2 301 Комментариев: 3

Виявили перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Ця інформація актуальна станом на сьогодні, 25 березня, на 10.00, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.





За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.





Наразі коронавірусна хвороба зафіксована: