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Кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла до 113: коронавірус виявили у нових областях

Сегодня, 10:10 Просмотров: 2 301 Комментариев: 3

Виявили перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Ця інформація актуальна станом на сьогодні, 25 березня, на 10.00, - інформує Міністерство охорони здоров'я України.


За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.


Наразі коронавірусна хвороба зафіксована:

  • Волинська область — 1 випадок (виявлено за останню добу);
  • Запорізька область — 2 випадки (виявлені за останню добу)
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний) випадків;
  • м. Київ — 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);
  • Київська область — 22 випадків (з них 7 протягом останньої доби);
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 1 (виявлено за останню добу)
  • Одеська область — 1 (виявлено за останню добу)
  • Тернопільська область — 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби; 1 летальний);
  • Чернівецька область — 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;
  • Черкаська область — 1 випадок.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавирус коронавірус

Комментарии: 3

44
ЯмЩик:
Сегодня, 10:35

Господа круг вокруг галушки сужается anguished


+4
826
jondin:
Сегодня, 10:41

щя еще до съедутся беднота отдыхающая тогда можно начинать двухнедельный отсчет до пика.


+8
193
euroexpert:
Сегодня, 13:06

ну, теперь поехали


+1
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