Кременчуг, Коронавірус / Карантин

СТО та шиномонтажі у Кременчуці виконуватимуть лише невідкладні роботи з ремонту автомобілів

Сегодня, 10:33 Просмотров: 976 Комментариев: 3

 

Аби отримати ремонт автівки у період карантину, клієнти мають заздалегідь записуватися по телефону

СТО та шиномонтажі у Кременчуці не закриватимуть, але вони виконуватимуть лише невідкладні роботи з ремонту автомобілів. Про це 24 березня повідомили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у мерії.


- Ми не вистроюємо черги, не робимо там тусовок, ми працюємо просто як конвейєр, який обслуговує техніку у випадку її поломки, - окреслив міський голова Віталій Малецький, у якому форматі будуть працювати ці заклади.


Наприклад, послуги з покраски авто, рихтовки, перетяжки салонів кременчужани отримати не зможуть, обслуговуватимуть людей лише у критичних ситуаціях.


Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк зазначила, що клієнтів прийматимуть за попереднім записом по телефону.


Також на засіданні Віталій Малецький розповів, що до мерії звернувся один з власників шиномонтажу та запропонував безкоштовно ремонтувати автомобілі швидкої медичної допомоги.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: bigbucks.com.ua
Теги: коронавирус коронавірус карантин СТО ремонт автомобили

Комментарии: 3

3 109
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:42

Там на комісії є хтось нормальний, ну хоч один? Чим  СТО їм  не вгодили, навіщо  людей без роботи залишати? Їм то пох, вони до бюджету присосалися хрєн відгониш,  ну хоч трохи соображать треба, що не всі такі самі трутні як вони.  Скупчення  людей на СТО, як правило,  немає, крутять собі хлопці гайки. Тим більше що зараз збільшилося навантаженнґя на транспорт і ламатися він буде частіше. 


+10
23
Чувааак:
Сегодня, 10:53

Чому малярка має простоювати??? Адже вони не висять на бюджетній цицькі! Їхній заробіток - це їхні руки. А податкові пільги їх не цікавлять - переважна більшість роблять самі на себе, тобто "безробітно"

Рихтовка - це теж процес без скупчення натовпу. На витяжці на стапелі авто взагалі може тиджень стояти


+8
4 443
Solenoid:
Сегодня, 11:36

>>Там на комісії є хтось нормальний, ну хоч один?<<

Поржал. Та откуда там нормальным взятся. Кровосиси и недалёкие там сидят. Так никто думать и просчитывать даже на один шаг вперед не может. Поэтому у нас всё через дупу.


+4
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