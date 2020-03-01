СТО та шиномонтажі у Кременчуці виконуватимуть лише невідкладні роботи з ремонту автомобілів

Сегодня, 10:33 Просмотров: 976 Комментариев: 3

СТО та шиномонтажі у Кременчуці не закриватимуть, але вони виконуватимуть лише невідкладні роботи з ремонту автомобілів. Про це 24 березня повідомили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у мерії.





- Ми не вистроюємо черги, не робимо там тусовок, ми працюємо просто як конвейєр, який обслуговує техніку у випадку її поломки, - окреслив міський голова Віталій Малецький, у якому форматі будуть працювати ці заклади.





Наприклад, послуги з покраски авто, рихтовки, перетяжки салонів кременчужани отримати не зможуть, обслуговуватимуть людей лише у критичних ситуаціях.



Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк зазначила, що клієнтів прийматимуть за попереднім записом по телефону.





Також на засіданні Віталій Малецький розповів, що до мерії звернувся один з власників шиномонтажу та запропонував безкоштовно ремонтувати автомобілі швидкої медичної допомоги.