Ділять портфелі та премії: перша сесія Кременчуцької міськради нового скликання (трансляція з 10.00)
Сьогодні, 10:01Переглядів: 842Коментарів: 1
Депутати після перерви проводять друге пленарне засідання першої сесії міськради у сесійній залі
Сьогодні, 3 грудня - друге пленарне засідання першої сесії міськради, на якому розглянуть низку кадрових питань. Зокрема, на порядку денному:
обрання секретаря міськради;
створення депутатських комісій;
утворення виконавчого комітету Кременчуцької міськради;
питання про структуру та чисельність виконавчих органів;
затвердження старости Потоківського старостинського округу та його умови оплати праці;
умови оплати праці міського голови та його заступників.
Засідання призначене у сесійній залі. На засдання зібралися всі 42 новообрані депутати - це рекордна кількість.
Нагадаємо, на першому пленарному засіданні першої сесії міськради, яке відбувалося онлайн через хворобу міського голови, депутати лише склали присягу – і розійшлися. Бо більшість вирішила, що решту організаційно-кадрових питань слід вирішувати у сесійній залі. Потім збиралися, щоб узгодити поділ на комісії, кандидатури голів, склад виконкому.
Найдискусійніше питання – скільки депутатських комісій створювати, 6 (як у попередньому складі міськради) чи 7 (як нині пропонує міський голова, виділивши окремо медичну комісію). Частина депутатів вважає, що це робиться для того, аби «розбити» голоси та вплив.