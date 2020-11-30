Ділять портфелі та премії: перша сесія Кременчуцької міськради нового скликання (трансляція з 10.00)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 842 Коментарів: 1

Депутати після перерви проводять друге пленарне засідання першої сесії міськради у сесійній залі

Сьогодні, 3 грудня - друге пленарне засідання першої сесії міськради, на якому розглянуть низку кадрових питань. Зокрема, на порядку денному:

обрання секретаря міськради;

створення депутатських комісій;

утворення виконавчого комітету Кременчуцької міськради;

питання про структуру та чисельність виконавчих органів;

затвердження старости Потоківського старостинського округу та його умови оплати праці;

умови оплати праці міського голови та його заступників.





Засідання призначене у сесійній залі. На засдання зібралися всі 42 новообрані депутати - це рекордна кількість.









Нагадаємо, на першому пленарному засіданні першої сесії міськради, яке відбувалося онлайн через хворобу міського голови, депутати лише склали присягу – і розійшлися. Бо більшість вирішила, що решту організаційно-кадрових питань слід вирішувати у сесійній залі. Потім збиралися, щоб узгодити поділ на комісії, кандидатури голів, склад виконкому.









Найдискусійніше питання – скільки депутатських комісій створювати, 6 (як у попередньому складі міськради) чи 7 (як нині пропонує міський голова, виділивши окремо медичну комісію). Частина депутатів вважає, що це робиться для того, аби «розбити» голоси та вплив.









Є розбіжності і щодо кандидатур голів комісій, кандидатур у склад виконкому. Про хід сесій ми повідомлятимемо у стрічці новин. Слідкуйте!















