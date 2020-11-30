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Топ новина, Кременчук, Політика

Ділять портфелі та премії: перша сесія Кременчуцької міськради нового скликання (трансляція з 10.00)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 842 Коментарів: 1

  

Депутати після перерви проводять друге пленарне засідання першої сесії міськради у сесійній залі

Сьогодні, 3 грудня - друге пленарне засідання першої сесії міськради, на якому розглянуть низку кадрових питань. Зокрема, на порядку денному:

  • обрання секретаря міськради;
  • створення депутатських комісій;
  • утворення виконавчого комітету Кременчуцької міськради;
  • питання про структуру та чисельність виконавчих органів;
  • затвердження старости Потоківського старостинського округу та його умови оплати праці;
  • умови оплати праці міського голови та його заступників.

Засідання призначене у сесійній залі. На засдання зібралися всі 42 новообрані депутати - це рекордна кількість. 



Нагадаємо, на першому пленарному засіданні першої сесії міськради, яке відбувалося онлайн через хворобу міського голови, депутати лише склали присягу – і розійшлися. Бо більшість вирішила, що решту організаційно-кадрових питань слід вирішувати у сесійній залі. Потім збиралися, щоб узгодити поділ на комісії, кандидатури голів, склад виконкому.


Як у радянські часи: на посаду секретаря Кременчуцької міськради - лише одна кандидатура


Найдискусійніше питання – скільки депутатських комісій  створювати, 6 (як у попередньому складі міськради) чи 7 (як нині пропонує міський голова, виділивши окремо медичну комісію). Частина депутатів вважає, що це робиться для того, аби «розбити» голоси та вплив.


Як мер Кременчука Малецький пропонує «поділити» депутатські комісії міськради


Є розбіжності і щодо кандидатур голів комісій, кандидатур у склад виконкому. Про хід сесій ми повідомлятимемо у стрічці новин. Слідкуйте!


 


Старостою Потоківського округу пропонують обрати Юрія Зорю


Іван Москалик стане заступником міського голови Кременчука з комуналки


Мер Кременчука Малецький та його заступники претендують на премію в розмірі 100%

Порядок денний сесії:

  1. Про обрання секретаря Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
  2. Про затвердження на посаду старости Потоківського старостинського округу.
  3. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
  4. Про утворення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та затвердження його складу.
  5. Про умови оплати праці міського голови Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
  6. Про умови оплати праці секретаря Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
  7. Про умови оплати праці першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
  8. Про обрання постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання.

 


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія Кременчуцька міська рада Кременчуцька міськрада депутати виконком
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 434
zzzzzz:
Сьогодні, 11:48

как вам такое зеприхильники?

Общественные работы или штраф - адекватная ответственность за недостоверное декларирование, - "слуга народа" Гетманцев


от порох шо проклятый робить!!!да минусовальщики?


0 1

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