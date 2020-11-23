Іван Москалик стане заступником міського голови Кременчука з комуналки

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 694

У міського голови Віталія Малецького буде шість заступників. Кандидатури обговорили на засіданні робочої групи з підготовки першої сесії Кременчуцької міської ради. Суттєвих кадрових змін не передбачається, проте Валерія Декусара, який обіймав посаду заступника міського голови та опікувався питаннями комуналки, мер вже не пропонує на цю посаду. Натомість новим віцемером з комуналки стане Іван Москалик, залишаючись при цьому керівником департаменту ЖКГ (цю посаду він обіймає й зараз).

Так само департаментом фінансів нині керує Тетяна Неіленко, яка є заступником міського голови. Вона залишиться на своїй посаді, як і інші заступники: перший заступник — Володимир Пелипенко; заступники — Ольга Усанова (з гуманітарних питань), Руслан Проценко (з питань молоді та спорту), Дмитро Кравченко (з питань будівництва).

Заступники міського голови ввійдуть до складу виконавчого комітету.