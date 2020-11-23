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Освіта, Україна, Світ

Покращення відчується пізніше: Кабмін відклав на рік підвищення зарплат вчителям

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 399 Коментарів: 1

 

Причина такого рішення уряду – у бюджеті немає грошей

Дію постанови Кабміну України від 10.07.2019 р. №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», у якій йшлося про підвищення зарплати вчителям, заморозили ще на один рік, до 31 грудня 2021-го. Таке рішення уряд затвердив на позачерговому засіданні 23 листопада, відповідний документ оприлюднили на урядовому порталі.


Постановою Кабміну від 23.11.2020 р. №1149 виключили пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу педагогічного працівника становитиме три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проєктом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2393 гривень.


Дію постанови зупинили через катастрофічний брак грошей для її виконання. У Міністерстві освіти і науки України пояснюють це так:


Рішення, ухвалене 10 липня 2019 року та підписане прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його уряду, мало лише популістський характер і не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті.


За розрахунками МОН, на реалізацію постанови №822 від 10.07.2019 необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.


Але очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що Верховна Рада України в першому читанні вже розглянула проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.


- У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені, – наголосив Сергій Шкарлет.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: verge.zp.ua
Теги: зарплата учителя педагоги
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 396
zzzzzz:
Сьогодні, 18:10

Какая "неожиданность", да зебуины?


8 1

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