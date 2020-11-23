Покращення відчується пізніше: Кабмін відклав на рік підвищення зарплат вчителям

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 399 Коментарів: 1

Дію постанови Кабміну України від 10.07.2019 р. №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», у якій йшлося про підвищення зарплати вчителям, заморозили ще на один рік, до 31 грудня 2021-го. Таке рішення уряд затвердив на позачерговому засіданні 23 листопада, відповідний документ оприлюднили на урядовому порталі.





Постановою Кабміну від 23.11.2020 р. №1149 виключили пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу педагогічного працівника становитиме три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проєктом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2393 гривень.





Дію постанови зупинили через катастрофічний брак грошей для її виконання. У Міністерстві освіти і науки України пояснюють це так:





Рішення, ухвалене 10 липня 2019 року та підписане прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його уряду, мало лише популістський характер і не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті.





За розрахунками МОН, на реалізацію постанови №822 від 10.07.2019 необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.





Але очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що Верховна Рада України в першому читанні вже розглянула проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.



