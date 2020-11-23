Ще 108 кременчужан захворіли на COVID-19

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25 листопада в нашому місті зареєстрували 108 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, заразилися 61 жінка віком від 19 до 82 років та 44 чоловіка віком від 25 до 81 року. Також захворіло три дитини віком від 6 до 17 років.





104 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, чотири – лікується в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужала сорок одна особа.



У Кременчуці всього зафіксували 2709 випадків COVID-19, одужало 1537 людей, померло 75.