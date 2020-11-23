Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 108 кременчужан захворіли на COVID-19

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 55

 

За добу в нашому місті одужала сорок одна особа

25 листопада в нашому місті зареєстрували 108 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, заразилися 61 жінка віком від 19 до 82 років та 44 чоловіка віком від 25 до 81 року. Також захворіло три дитини віком від 6 до 17 років.


104 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, чотири – лікується в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужала сорок одна особа.


У Кременчуці всього зафіксували 2709 випадків COVID-19, одужало 1537 людей, померло 75.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mind.ua
Теги: коронавірус коронавирус пациенты
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