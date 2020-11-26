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У Кременчуці патрульні спіймали чоловіка без посвідчення водія, проте з ознаками наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 583 Коментарів: 5

 

Керманич проходити процедуру освідування відмовився 

У Кременчуці патрульні спіймали чоловіка без посвідчення водія, проте з ознаками наркотичного сп'яніння. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 25 листопада, близько 14.00 на проспекті Свободи. 


 


Правоохоронці зупинили Volkswagen Polo. Під час спілкування із 41-річним водієм патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Проте пройти огляд він категорично відмовився. Також виявилося, що у керманича немає водійського посвідчення. 


На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів).

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

2 402
zzzzzz:
Сьогодні, 07:32

А уголовку клован не подписал....продолжают убивать синякинарики на дороге. Вчера вон аватар на детскую площадку заехал, горку завалил, хорошо детей не подавил....


3 4
157
sure:
Сьогодні, 08:12

Это хорошая новость. Такие на дороге не нужны.


3 0
4
AEM:
Сьогодні, 08:47

Цитата: zzzzzz

А уголовку клован не подписал....продолжают убивать синякинарики на дороге. Вчера вон аватар на детскую площадку заехал, горку завалил, хорошо детей не подавил....

Зашёл на "офіційний веб-портал верховної ради України" статус закона от 02.07.2020 "Повернуто з підписом від Президента".


3 0
851
Angel737:
Сьогодні, 09:27

Рекспект Копам!


0 0
764
inattentive:
Сьогодні, 09:38

Ув. Телеграф , а что там с "Медсестрой Иванкой" , начали размещать статью , но потом слетела . Это про чат-бот который позволяет следить за закупками медицинских учреждений и оставлять жалобы в случае выявления коррупции?.

[Так це про нього. Стаття вийде трохи пізніше. Адміністрація]


0 0

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