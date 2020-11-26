У Кременчуці патрульні спіймали чоловіка без посвідчення водія, проте з ознаками наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 583 Коментарів: 5

У Кременчуці патрульні спіймали чоловіка без посвідчення водія, проте з ознаками наркотичного сп'яніння. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 25 листопада, близько 14.00 на проспекті Свободи.









Правоохоронці зупинили Volkswagen Polo. Під час спілкування із 41-річним водієм патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Проте пройти огляд він категорично відмовився. Також виявилося, що у керманича немає водійського посвідчення.





На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів).