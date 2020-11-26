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Кременчук

На Третьому Занасипу облаштовують розворот для тролейбуса №28А+

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 590

 

Транспорт курсуватиме від Молодіжного до вулиці Мічуріна

На вулиці Мічуріна кременчуцькі дорожники облаштовують новий розворот для тролейбуса №28А+. Як повідомила пресслужба мерії, найближчим часом на Третій Занасип має піти тролейбус, який курсуватиме від Молодіжного до вулиці Мічуріна.


Рухатиметься він з Молодіжного за маршрутом №3, перед мостом через Дніпро повертатиме на вул. Першотравневу і далі – до Третього Занасипу. У зворотному напрямку тролейбус №28А+ повертатиме біля залізничного вокзалу і продовжуватиме рух за тролейбусним маршрутом №5. Там, де немає контактної мережі, рогатий транспорт їхатиме на автономному ходу.


Наприкінці жовтня вже провели тестування електротранспорту по вказаному маршруту.


На новому тролейбусному маршруті діятимуть всі пільги, передбачені законодавством.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: троллейбус тролейбус Третья Занасыпь Третій Занасип
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