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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Як зростуть зарплати вчителів шкіл у 2021 році

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 1 065 Коментарів: 5

 

Рівень заробітної плати освітян планують підвищувати у два етапи – у січні та в липні

Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачає, що у 2021 році зростуть зарплати вчителів шкіл. Як повідомляє Міністерство освіти і науки, рівень заробітної плати підвищуватимуть у два етапи – у січні та в липні. З липня 2021 року посадовий оклад вчителів має стати майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року.

 

Отже, посадовий оклад молодого вчителя* без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 496 грн, у вересні 2020 року – 4 050 грн. Відповідно до проєкту Держбюджету-2021, з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 859 грн, з липня – до 5 265 грн.


Посадовий оклад вчителя I категорії* в січні 2019 року складав 4 361 грн, у вересні 2020-го – 5 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 061 грн, з липня – до 6 567 грн.


У вчителя вищої категорії* в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 385 грн. Із січня він становитиме 6 461 грн, з липня 2021 року – 7 001 грн.


З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату.

*Посадовий оклад з розрахунку 18 годин на тиждень

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: зарплата учителя госбюджет
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

561
evil:
Сьогодні, 10:29

Я не вижу ни малейшего намека на озвученные 4 тысячи долларов. Там при нынешнем курсе даже 400 не просматривается...Это что получается? Зеленский ***?


4 1
390
Туся:
Сьогодні, 11:14

 При наших  цінах на життєве сьогодення, зарплатня в 4-7 тис, це просто зелений харчок в лице простого українця! Собі не присвоїли такі мізерні грошики! мало на вас усіх ковіту!


4 0
431
s2e7r8g:
Сьогодні, 11:51

*** такой же как и порох. Но вы смотрите просто на оклад, без звездочек (18 часов в неделю - 3-3,5 часа в день), без процентов за выслугу, за престижность и т.д. Ни один учитель не работает за голый оклад и если учитывать всё это, плюс работать не 3-3,5 часов, а 5-6 - то даже у молодого учителя набегает в районе 10000. Молодой рабочий за 8 часовой рабочий день (40 часов в неделю) столько не заработает.


2 3
2 239
zzzzzz:
Сьогодні, 12:02

Цитата: s2e7r8g
*** такой же как и порох. Но вы смотрите просто на оклад, без звездочек
smiley главное себя успокоить....дайте ему еще время....laughing и тут порох виноват!!!!на третий год пошел!


5 2
270
shoni1970:
Сьогодні, 12:10

Цитата: s2e7r8g

*** такой же как и порох. Но вы смотрите просто на оклад, без звездочек (18 часов в неделю - 3-3,5 часа в день), без процентов за выслугу, за престижность и т.д. Ни один учитель не работает за голый оклад и если учитывать всё это, плюс работать не 3-3,5 часов, а 5-6 - то даже у молодого учителя набегает в районе 10000. Молодой рабочий за 8 часовой рабочий день (40 часов в неделю) столько не заработает.

Чтоб ты жил на одну зарплату! (Лелик)


2 1

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