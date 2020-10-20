Як зростуть зарплати вчителів шкіл у 2021 році

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 1 065 Коментарів: 5

Рівень заробітної плати освітян планують підвищувати у два етапи – у січні та в липні

Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачає, що у 2021 році зростуть зарплати вчителів шкіл. Як повідомляє Міністерство освіти і науки, рівень заробітної плати підвищуватимуть у два етапи – у січні та в липні. З липня 2021 року посадовий оклад вчителів має стати майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року.

Отже, посадовий оклад молодого вчителя* без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 496 грн, у вересні 2020 року – 4 050 грн. Відповідно до проєкту Держбюджету-2021, з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 859 грн, з липня – до 5 265 грн.





Посадовий оклад вчителя I категорії* в січні 2019 року складав 4 361 грн, у вересні 2020-го – 5 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 061 грн, з липня – до 6 567 грн.





У вчителя вищої категорії* в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 385 грн. Із січня він становитиме 6 461 грн, з липня 2021 року – 7 001 грн.





З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату.

*Посадовий оклад з розрахунку 18 годин на тиждень