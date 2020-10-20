Кременчуцькі вболівальники залишилися без футболу та хокею

З 19 жовтня Кременчук перейшов до «помаранчевого» рівня. Згідно з рішенням уряду, до кінця року в країні продовжили дію адаптивного карантину.
При цьому на території регіонів із відповідними обмеженнями дозволяється проведення спортивних заходів, без глядачів, за умови дотримання учасниками протиепідемічних заходів.
Таким чином, 7-й матч фінальної серії УХЛ Паріматч 20 жовтня на арені «Айсберг» між «Кременчуком» та «Донбасом» на превеликий жаль пройде без глядачів. Також футбольний клуб проінформував, що домашній матч «Кременя» проти «ВПК-Агро» також відбудеться без глядачів.