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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі вболівальники залишилися без футболу та хокею

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 091 Коментарів: 4

 

Дивитися матчі можна знову за огорожею стадіону «Кремінь-Арена»

З 19 жовтня Кременчук перейшов до «помаранчевого» рівня. Згідно з рішенням уряду, до кінця року в країні продовжили дію адаптивного карантину.

 

При цьому на території регіонів із відповідними обмеженнями дозволяється проведення спортивних заходів, без глядачів, за умови дотримання учасниками протиепідемічних заходів.


Адаптивний карантин продовжили до кінця 2020 року

 

Таким чином, 7-й матч фінальної серії УХЛ Паріматч 20 жовтня на арені «Айсберг» між «Кременчуком» та «Донбасом» на превеликий жаль пройде без глядачів. Також футбольний клуб проінформував, що домашній матч «Кременя» проти «ВПК-Агро» також відбудеться без глядачів.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол хокей вболівальники карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

561
evil:
Сьогодні, 08:38

На светофоре рядом со мной остановилась маршрутка. Забитая до оказа. Стекла запотевшие так, словно в салоне парная. В стекла раздвижной двери уткнулись две полусогнутые спины. 

Внимание вопрос: Где выше вероятность подхватить корону? В железной коробченке, с влажной средой и людими набитыми в притирку? Либо на открытых трибунах, с заполнением в шахматном порядке с соблюдением любой безопасной дистанции? Или возле забора будет обеспечена безопасность?

Где разум? Где хоть какие то зачатки интеллекта?


15 0
162
stronzo:
Сьогодні, 10:13

Цитата: evil

Где разум? Где хоть какие то зачатки интеллекта?

Во всей этой "пандемии" с самого начала разумом не пахло ни одного дня. Странно, что все утратили его коллективно. 


3 0
725
inattentive:
Сьогодні, 10:46

Еще новость : "Кто то испортил покрытие стадиона на Песчаном". (уроды похоже  дрифтили ... при этом специально, по всему стадиону). 


1 0
725
inattentive:
Сьогодні, 11:36

Цитата: inattentive

Еще новость : "Кто то испортил покрытие стадиона на Песчаном". (уроды похоже  дрифтили ... при этом специально, по всему стадиону). 

Ох уж эти дрифтеры. Все уже уладили.


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