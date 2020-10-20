В середине ноября в Кременчуге пойдёт снег

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 3 600 Коментарів: 2

В середине ноября в Кременчуге ударят морозы и пойдёт снег – во всяком случае, такую погоду прогнозирует портал Gismeteo. И если это так, то очень скоро нужно будет уже доставать тёплую одежду.





Ощутимое похолодание и ежедневные дожди придут в Кременчуг уже с 6 ноября, дневная температура с этой даты не поднимется выше +10°С, по ночам могут быть даже заморозки. А уже с 16 ноября в городе ударят морозы – столбики термометров покажут -1-2°С, и начнёт снежить.





Мы заглянули на ещё один сайт Meteo.ua, который освещает погоду на месяц вперёд, но тут 16-17 ноября видим лишь дождь и температурные показатели на уровне +1-6°С.





Правда ли погода приготовила нам снег и холод в середине следующего месяца, узнаем позже.