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Кременчук

В середине ноября в Кременчуге пойдёт снег

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 3 600 Коментарів: 2

 

По прогнозам Gismeteo, с 16 ноября в город придут заморозки

В середине ноября в Кременчуге ударят морозы и пойдёт снег – во всяком случае, такую погоду прогнозирует портал Gismeteo. И если это так, то очень скоро нужно будет уже доставать тёплую одежду.


 

Ощутимое похолодание и ежедневные дожди придут в Кременчуг уже с 6 ноября, дневная температура с этой даты не поднимется выше +10°С, по ночам могут быть даже заморозки. А уже с 16 ноября в городе ударят морозы – столбики термометров покажут -1-2°С, и начнёт снежить.


 

Мы заглянули на ещё один сайт Meteo.ua, который освещает погоду на месяц вперёд, но тут 16-17 ноября видим лишь дождь и температурные показатели на уровне +1-6°С.


Правда ли погода приготовила нам снег и холод в середине следующего месяца, узнаем позже.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз снег похолодание

Как думаете, пойдёт снег в середине ноября?

компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

87
D:
Сьогодні, 07:24

Капец! Нечего написать в первой новости ?!...Загляните в  H. Kr.  Что за бред? Всем известно, что погода соответствует прогнозу, максимум за 5-6 дней...Какое 16-е ноября?...


19 1
725
inattentive:
Сьогодні, 08:39

Часом ш подекуди . Або у деяких регіонах.


3 0

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