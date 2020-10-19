Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.10.2020 10:00
Підтверджені:
Україна303638
Кременчук881
Хворі:
Україна171476
Кременчук547
Одужало:
Україна126489
Кременчук310
Померло:
Україна5673
Кременчук24
Кременчук, Коронавірус / Карантин

24 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 21:37 Переглядів: 447

 

Одужало 18 кременчужан

Сьогодні, 19 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 24 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли тринадцять жінок віком від 29 до 79 років та одинадцять чоловіків віком від 44 до 76 років. Двадцять два пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Двоє лікуються в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало 18 осіб.


Всього зареєстровано 905 випадків
Одужало 328
Померло 24

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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