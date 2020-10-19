24 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

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Сьогодні, 19 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 24 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли тринадцять жінок віком від 29 до 79 років та одинадцять чоловіків віком від 44 до 76 років. Двадцять два пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Двоє лікуються в інфекційному шпиталі.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало 18 осіб.



Всього зареєстровано 905 випадків

Одужало 328

Померло 24