Кременчуцькі копи виявили водія напідпитку

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Рівень алкоголю в крові водія перевищував допустиму норму майже у 12 разів

Вчора, 19 жовтня, на 64-му кілометрі автодороги «Полтава-Олександрія» копи звернули увагу на автомобіль ВАЗ-2109, водій якого був не пристебнутий паском безпеки. Під час спілкування з 39-річним керманичем патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер підтвердив підозри та показав результат у 2,39 проміле. Це майже у 12 разів перевищувало допустиму норму, – повідомляє патрульна поліція.





Також з'ясувалось, що чоловік вже був притягнутий судом до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення й позбавлений права керування.





Інспектори склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 2 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ч. 4 ст. 126 (керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами) КУпАП.