Поради щодо пошуку роботи: як дізнатися більше про роботодавця

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 485

Пошук роботи - це процес взаємного вибору. Варто знайти компанію, де головним є не лише зарплатня, а й місце роботи, атмосфера в колективі, наявні перспективи для кар’єрного зросту, професійного розвитку тощо

Що для цього потрібно?





Для цього на початку роботи з вакансіями потрібно скласти чек-лист тобто перелік вимог, яким має відповідати робоче місце комфортне саме для вас. Включити до списку необхідно різноманітні характеристики: назву посади, повноваження і підпорядкування за нею, розмір і форми заробітної плати, регулярність та спосіб її виплати, розташування місця роботи, транспортну розв’язку поруч з ним, графік роботи та багато іншого, що є важливим для вас. Якщо відомо, що шукати, то знайти потрібне набагато простіше.





Далі, розглядаючи пропозиції по роботі, необхідно знайти інформацію та відгуки про компанію, що зацікавила вас своєю вакансією. Розповімо детальніше про джерела, з яких можна дізнатися про потенційного роботодавця.

Необхідно вивчити ресурси компанії ще до співбесіди, навіть якщо вам здається, що ви достатньо про неї знаєте:

Офіційний сайт компанії — місце, де можна дізнатися і про проєкти, над якими вона працює, і про відкриті вакансії та стажування, і про корпоративну культуру та цінності.

Комунікація у соцмережах дає можливість глибше зрозуміти, яка це компанія , чи підтримує близькі вам соціальні ініціативи, зрештою — якою мовою спілкується і чи використовує фемінітиви (адже ми знаємо, що для багатьох це теж важливі маркери під час вибору компанії).

Іноді компанії ведуть окрему сторінку, присвячену працевлаштуванню та внутрішній «кухні» компанії, на якій розповідають не лише про нові продукти, послуги, а й про членів команди, їхні офісні будні.



На що варто звернути увагу?

У пошуках погляду на компанію зі сторони варто звернутися до зовнішніх ресурсів. Але враховуйте, що «зовнішній» не означає «об’єктивний».





Сайти з профілями та відгуками. В інтернеті можна знайти багато сайтів з «чорними списками» роботодавців. Виявивши негативні відгуки про майбутнього роботодавця, не поспішайте ставити жирний хрест на працевлаштуванні. Переважання негативних відгуків над позитивними ще не означає, що працювати у компанії дійсно так погано. Уважно читайте суть претензій, фільтруйте надмірну емоційність і пам’ятайте: як позитивні, так і негативні відгуки можуть бути фейковими.





Переглянути профіль компанії можна, скориставшись пошуковим сервісом Googlе, де є інформація про її адреса, телефони, графік роботи. А завдяки googlе-карті – визначити місцезнаходження роботодавця і як дістатися до нього. Крім того, прочитати відгуки про компанію, якість запропонованих послуг, товарів, обслуговування.





Профілі роботодавців можна знайти також на офіційному Інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості dcz.gov.ua та сайтах пошуку роботи work.ua; robota.ua та інші. Можливості для аналізу досьє українських компанії надає також сайт youcontrol.com.ua.

ЗМІ. У багатьох онлайн-виданнях можна знайти інтерв’ю з топ-менеджерами компаній на теми корпоративної культури, відбору кандидатів та особливостей роботи.





Нетворкінг. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про компанію — звертайтеся напряму до людей, які мали досвід взаємодії з нею.





Опитайте знайомих і друзів, які працюють або працювали в компанії.





Якщо таких немає, доведеться докласти трохи більше зусиль:

знайти у соцмережах колишніх чи поточних співробітників компанії і написати їм із проханням розповісти більше про компанію, де вони працюють або працювали;

звернутися до знайомих з інших компаній тієї ж галузі. Можливо, однокурсниця чи друг друга працює у тій же сфері і часто перетинається зі співробітниками цікавої вам компанії на професійних івентах;

Проте враховуйте, що, як і у випадку з відгуками, ви матимете справу зі вкрай суб’єктивним сприйняттям реальності.





Для отримання власної думки про роботодавця, станьте його клієнтом, якщо це можливо. Зробіть два-три замовлення, щоб зрозуміти, як ідуть справи у компанії, як налагоджений сервіс і комунікація, як облаштований офіс тощо.

Використовуйте усі можливі (й законні) способи дізнатися більше про компанію, де плануєте працювати. Не бійтеся проявляти ініціативу та демонструвати свій інтерес. Важливо зробити усвідомлений вибір. І краще дізнатися якомога більше про компанію заздалегідь, ніж потім сильно розчаруватися і знову шукати нову роботу.





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