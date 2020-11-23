Поради щодо пошуку роботи: як дізнатися більше про роботодавця

Пошук роботи - це процес взаємного вибору. Варто знайти компанію, де головним є не лише зарплатня, а й місце роботи, атмосфера в колективі, наявні перспективи для кар’єрного зросту, професійного розвитку тощо
Для цього на початку роботи з вакансіями потрібно скласти чек-лист тобто перелік вимог, яким має відповідати робоче місце комфортне саме для вас. Включити до списку необхідно різноманітні характеристики: назву посади, повноваження і підпорядкування за нею, розмір і форми заробітної плати, регулярність та спосіб її виплати, розташування місця роботи, транспортну розв’язку поруч з ним, графік роботи та багато іншого, що є важливим для вас. Якщо відомо, що шукати, то знайти потрібне набагато простіше.
Далі, розглядаючи пропозиції по роботі, необхідно знайти інформацію та відгуки про компанію, що зацікавила вас своєю вакансією. Розповімо детальніше про джерела, з яких можна дізнатися про потенційного роботодавця.
Необхідно вивчити ресурси компанії ще до співбесіди, навіть якщо вам здається, що ви достатньо про неї знаєте:
У пошуках погляду на компанію зі сторони варто звернутися до зовнішніх ресурсів. Але враховуйте, що «зовнішній» не означає «об’єктивний».
Сайти з профілями та відгуками. В інтернеті можна знайти багато сайтів з «чорними списками» роботодавців. Виявивши негативні відгуки про майбутнього роботодавця, не поспішайте ставити жирний хрест на працевлаштуванні. Переважання негативних відгуків над позитивними ще не означає, що працювати у компанії дійсно так погано. Уважно читайте суть претензій, фільтруйте надмірну емоційність і пам’ятайте: як позитивні, так і негативні відгуки можуть бути фейковими.
Переглянути профіль компанії можна, скориставшись пошуковим сервісом Googlе, де є інформація про її адреса, телефони, графік роботи. А завдяки googlе-карті – визначити місцезнаходження роботодавця і як дістатися до нього. Крім того, прочитати відгуки про компанію, якість запропонованих послуг, товарів, обслуговування.
Профілі роботодавців можна знайти також на офіційному Інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості dcz.gov.ua та сайтах пошуку роботи work.ua; robota.ua та інші. Можливості для аналізу досьє українських компанії надає також сайт youcontrol.com.ua.
ЗМІ. У багатьох онлайн-виданнях можна знайти інтерв’ю з топ-менеджерами компаній на теми корпоративної культури, відбору кандидатів та особливостей роботи.
Нетворкінг. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про компанію — звертайтеся напряму до людей, які мали досвід взаємодії з нею.
Опитайте знайомих і друзів, які працюють або працювали в компанії.
Проте враховуйте, що, як і у випадку з відгуками, ви матимете справу зі вкрай суб’єктивним сприйняттям реальності.
Для отримання власної думки про роботодавця, станьте його клієнтом, якщо це можливо. Зробіть два-три замовлення, щоб зрозуміти, як ідуть справи у компанії, як налагоджений сервіс і комунікація, як облаштований офіс тощо.
Використовуйте усі можливі (й законні) способи дізнатися більше про компанію, де плануєте працювати. Не бійтеся проявляти ініціативу та демонструвати свій інтерес. Важливо зробити усвідомлений вибір. І краще дізнатися якомога більше про компанію заздалегідь, ніж потім сильно розчаруватися і знову шукати нову роботу.
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