Старостою Потоківського округу пропонують обрати Юрія Зорю

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Кандидатуру узгодили на засіданні робочої групи з підготовки сесії

Мер Кременчука Віталій Малецький запропонував Юрія Зорю на посаду старости Потоківського старостинського округу. Цю пропозицію він озвучив 25 листопада на засіданні робочої групи з підготовки сесії нового скликання.

Нагадаємо, округ включає села колишньої Потоківської сільради: Потоки, Соснівка, Мала Кохнівка та Придніпрянське. Вони приєдналися до Кременчуцької міської територіальної громади.

Юрія Зоря протягом п'яти років працював головою Потоківської сільської ради. Мер Віталій Малецький зазначив, що Зоря користується авторитетом серед мешканців. Він був обраний депутатом Кременчуцької міськради від партії «За майбутнє», проте від депутатства відмовився, бо хоче працювати у своїй громаді, зазначив Малецький.

Інших пропозицій на посаду старости Потоківського старостинського округу не було. Старосту має затвердити сесія міськради, яка запланована на третього грудня.