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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

ЛІЛ «Кременчуцька» отримає шведський апарат ШВЛ з фонду боротьби з COVID-19

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 500

 

Його вартість – 420 тисяч грн

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» отримає апарат штучної вентиляції легень шведського виробництва вартістю у 420 тисяч гривень. Про це сповістив перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.


Перша партія – 100 апаратів штучної вентиляції легень, які придбані за кошти держбюджету (з фонду боротьби з COVID-19), – уже розвантажена в Києві й скоро надійде в регіони.


 

За наказом МОЗ, апарати ШВЛ на Полтавщині отримають 5 медустанов:

  • 5-а міська клінічна лікарня Полтави;
  • Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня;
  • Лубенська лікарня інтенсивного лікування;
  • Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»;
  • Лохвицька ЦРЛ.
Вартість одного ШВЛ, придбаного за кошти держбюджету, – 420 тисяч гривень. Це обладнання шведського виробництва успішно використовують в Європі. Апарати відповідають усім необхідним технічним характеристикам, повідомляють у державній закупівельній агенції, - написав у фесбуці Дмитро Лунін.


Також він додав, що на Полтавщині за період карантину вдалося оновити медичне обладнання завдяки підтримці бізнесу та місцевим бюджетам. Наприклад, кількість апаратів ШВЛ у лікарнях області збільшилася з 306 до 411 одиниць.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ Дмитра Луніна
Теги: больница «Кременчугская» аппарат искусственной вентиляции легких
компанія «Інтера Люкс»

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