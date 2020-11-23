ЛІЛ «Кременчуцька» отримає шведський апарат ШВЛ з фонду боротьби з COVID-19

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» отримає апарат штучної вентиляції легень шведського виробництва вартістю у 420 тисяч гривень. Про це сповістив перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Перша партія – 100 апаратів штучної вентиляції легень, які придбані за кошти держбюджету (з фонду боротьби з COVID-19), – уже розвантажена в Києві й скоро надійде в регіони.
За наказом МОЗ, апарати ШВЛ на Полтавщині отримають 5 медустанов:
Також він додав, що на Полтавщині за період карантину вдалося оновити медичне обладнання завдяки підтримці бізнесу та місцевим бюджетам. Наприклад, кількість апаратів ШВЛ у лікарнях області збільшилася з 306 до 411 одиниць.