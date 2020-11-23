Як у радянські часи: на посаду секретаря Кременчуцької міськради - лише одна кандидатура

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 166

Крім Юрія Гриценка, інших кандидатур не пропонували

Лише одну кандидатуру на посаду секретаря міської ради на сьогодні обговорюють новообрані депутати. Так, на засіданні робочої групи з підготовки першої сесії Кременчуцької міської ради, що відбулася 25 листопада, мер Віталій Малецький назвав єдиного претендента - Юрія Гриценка. Гриценко - лідер партії «Рідне місто», який був номером один у виборчому списку до міськради. Його пропонує й партія «За майбутнє», від якої Малецький йшов на вибори.





У минулому скликанні він уже був секретарем міськради.





У депутатів, обраних від різних партій - «Рідного міста», «Батьківщини», ОПЗЖ, «Слуги народу», «Європейської солідарності» кандидатура Гриценка заперечень не викликала.





Секретаря Кременчуцької міської ради визначають таємним голосуванням на сесії, яка відбудеться третього грудня вже не онлайн, а в звичайному режимі.



