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Кременчук, Політика

Як у радянські часи: на посаду секретаря Кременчуцької міськради - лише одна кандидатура

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 166

 

Крім Юрія Гриценка, інших кандидатур не пропонували

Лише одну кандидатуру на посаду секретаря міської ради на сьогодні обговорюють новообрані депутати. Так, на засіданні робочої групи з підготовки першої сесії Кременчуцької міської ради, що відбулася 25 листопада, мер Віталій Малецький назвав єдиного претендента - Юрія  Гриценка. Гриценко - лідер партії «Рідне місто», який був номером один у виборчому списку до міськради. Його пропонує й партія «За майбутнє», від якої Малецький йшов на вибори.


У минулому скликанні він уже був секретарем міськради.


У депутатів, обраних від різних партій - «Рідного міста», «Батьківщини», ОПЗЖ, «Слуги народу», «Європейської солідарності» кандидатура Гриценка заперечень не викликала.


Секретаря Кременчуцької міської ради визначають таємним голосуванням на сесії, яка відбудеться третього грудня вже не онлайн, а в звичайному режимі.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міська рада секретар міськради Юрій Гриценко сесія
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