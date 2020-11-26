Як мер Кременчука Малецький пропонує «поділити» депутатські комісії міськради

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 777

Бажання депутатів ніби й враховується – проте поділ йде із суперечками. Мер хоче 7 комісій, але три фракції вважають, що достатньо 6

На пленарному засіданні сесії Кременчуцької міськради, яке планується третього грудня, депутати мають утворити постійні комісії міськради та обрати їх голів.





На засіданні підготовчої групи першої сесії міськради 25 листопада депутати обговорювали, як «поділив» депутатів на комісії міський голова Віталій Малецький – тобто пропозиції, викладені в проєкті рішення. Мер хоче, щоб у міськраді було утворено 7 депутатських комісій. При цьому пропонується розділити соціально-гуманітарний блок. Мер пояснив цей поділ тим, що ситуація з коронавірусом змушує віддавати пріоритет медицині у найближчі п’ять років, і тому й пропонується винести питання охорони здоров’я у відання окремої комісії.





Ось кого він запропонував в якості голів комісій:

Валерій Мирошніченко (від фракції «За майбутнє») – голова постійна депутатська комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності. Олександр Плескун (від фракції «Рідне місто») – голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Віталій Котляр (від фракції «Європейська Солідарність») – голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку. Денис Терещенко (від фракції «Батьківщина») – голова постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики. Зінаїда Проценко (від фракції «За майбутнє») – голова постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації. Костянтин Брижаха (від фракції ОПЗЖ) – голова постійної депутатської комісії з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров’я, материнства та дитинства. Сергій Порчирян (від фракції «Слуга народу») – голова постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

Зауважимо, що Віталій Котляр та Олександр Плескун були головами тих же комісій, які мер пропонує їм очолити нині, у попередньому скликанні міськради.





Віталій Малецький також пояснив, чому він запропонував очолити медичну комісію Костянтину Брижасі (від ОПЗЖ):





- Для того, щоб ббуло контрольна функція, щоб не виникало питання, що влада узурпує, контролює або «подавляє» медицину. Ми дали можливість контролювати цей напрямок, важливий напрямок, саме опозиційній силі, знаючи, що з ОПЗЖ ми ніколи не домовимось, ніколи не будемо голосувати в унісон.





Проєкт рішення від міського голови щодо розподілу депутатів по комісіях можна завантажити тут.









Фракція партії «За майбутнє», від якої балотувався й Віталій Малецький, повністю підтримала його пропозиції. Погодилася з баченням мера щодо комісій і фракції партій «Слуга народу» та «Батьківщина».





Натомість ОПЗЖ має своє бачення, його озвучив Геннадій Іванян. У цій фракції вважають, що постійних комісій має бути 6, а не 7. Бачення розподілу депутатів від ОПЗЖ по комісіях також не співпало з баченням мера.





- А ви, взагалі, у нашої фракції спитали? – опонував Малецькому Іванян.





Натомість він вважає, що додаткова комісія створюється, щоб «розірвати» депутатів по комісіях, «розкласти у правильну форму ту, яка вам підходить» - саме так висловився Іванян щодо пропозицій мера. Пропозицію мера щодо очільника комісії від ОПЗЖ сама фракція не оцінила.





У «Рідному місті» та «Європейській солідарності» теж вважають, що комісій має бути 6. При цьому депутат Олександр Роженко (від імені фракції «Рідне місто») та депутат Богдан Лазоренко (від ЄС) запропонували доопрацювати персональний склад комісій. У ЄС також пропонують зміни у назвах певних комісій та кількісного складу. Як стало відомо ТЪ, є й заперечення й щодо голів комісій. Зокрема, є заперечення по кандидатурі Віталія Котляра.





Богдан Лазоренко від імені фракції ЄС також заперечив щодо кандидатури Віталія Котляра на голову комісії.