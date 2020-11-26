Перед грою у Кременчуці президент Федерації хокею України Брезвін заявив, що не піде на 4 термін

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 220

Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін не піде на 4-й термін. Перед хокейним протистоянням «Кременчук» - «Сокіл» Анатолій Брезвін повідомив журналістам, що він не візьме участь у виборах президента ФХУ цього року. Генеральний конгрес Федерації має відбутися 18 грудня.





- Всі питання щодо виборів будуть вирішені 18 грудня на Генеральному конгресі Федерації хокею. Я прийняв рішення не висовувати свою кандидатуру. Тому будемо чекати 18 числа чи підтримає конгрес само висуванця чи ні, - сказав Анатолій Брезвін.



Хто з кандидатів балотується на пост президента ФХУ Анатолій Брезвін не назвав.





Зауважимо, що Анатолій Брезвін керує ФХУ з 2006 року. За цей час 64-річний функціонер тричі переобирався на посаді - в 2008, 2012 та 2016 роках.





Про розвиток хокею в України, популяризацію цього виду спорту та за кого особисто вболіває президент ФХУ читайте на сайті «Кременчуцький Телеграф» найближчим часом.