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Кременчук, Спорт, Украина, Мир

Перед грою у Кременчуці президент Федерації хокею України Брезвін заявив, що не піде на 4 термін

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 220

 Чинний президент ФХУ поспілкувався із журналістами

Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін не піде на 4-й термін. Перед хокейним протистоянням «Кременчук» - «Сокіл» Анатолій Брезвін повідомив журналістам, що він не візьме участь у виборах президента ФХУ цього року. Генеральний конгрес Федерації має відбутися 18 грудня.


- Всі питання щодо виборів будуть вирішені 18 грудня на Генеральному конгресі Федерації хокею. Я прийняв рішення не висовувати свою кандидатуру. Тому будемо чекати 18 числа чи підтримає конгрес само висуванця чи ні, - сказав Анатолій Брезвін.


Хто з кандидатів балотується на пост президента ФХУ Анатолій Брезвін не назвав.


Зауважимо, що Анатолій Брезвін керує ФХУ з 2006 року. За цей час 64-річний функціонер тричі переобирався на посаді - в 2008, 2012 та 2016 роках.


Про розвиток хокею в України, популяризацію цього виду спорту та за кого особисто вболіває президент ФХУ читайте на сайті «Кременчуцький Телеграф» найближчим часом.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ФХУ
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