Перед грою у Кременчуці президент Федерації хокею України Брезвін заявив, що не піде на 4 термін

Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін не піде на 4-й термін. Перед хокейним протистоянням «Кременчук» - «Сокіл» Анатолій Брезвін повідомив журналістам, що він не візьме участь у виборах президента ФХУ цього року. Генеральний конгрес Федерації має відбутися 18 грудня.
Хто з кандидатів балотується на пост президента ФХУ Анатолій Брезвін не назвав.
Зауважимо, що Анатолій Брезвін керує ФХУ з 2006 року. За цей час 64-річний функціонер тричі переобирався на посаді - в 2008, 2012 та 2016 роках.
Про розвиток хокею в України, популяризацію цього виду спорту та за кого особисто вболіває президент ФХУ читайте на сайті «Кременчуцький Телеграф» найближчим часом.