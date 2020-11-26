Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

70 нових випадків COVID-19 у Кременчуці, один пацієнт помер

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 662

 

З'ясовується коло контактних осіб

Сьогодні, 26 листопада, у Кременчуці зареєстровано 70 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли сорок дві жінки віком від 24 до 83 років та двадцять вісім чоловіків віком від 29 до 80 років. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, на жаль, один пацієнт помер. 


Шістдесят п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


П'ять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


Одужало шістнадцять осіб.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус COVID-19
компанія «Інтера Люкс»

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