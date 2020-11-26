70 нових випадків COVID-19 у Кременчуці, один пацієнт помер

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 662

Сьогодні, 26 листопада, у Кременчуці зареєстровано 70 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли сорок дві жінки віком від 24 до 83 років та двадцять вісім чоловіків віком від 29 до 80 років. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, на жаль, один пацієнт помер.



Шістдесят п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



П'ять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



Одужало шістнадцять осіб.