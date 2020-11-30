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Патрульні спіймали кременчужанина «під мухою» та з «травою» у машині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 417 Коментарів: 1

 

Зупинили чоловіка через технічні несправності машини

Патрульні спіймали кременчужанина «під мухою» та з «травою» у машині. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, чоловіка зупинили 2 грудня на вул. Ярмарковій через технічну несправність машини. 


 


Розмовляючи з керманичем, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Проте чоловік проходити процедуру освідування відмовився. Під час поверхневої перевірки у машині водія знайшли контейнер с «травою».


Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали на водія адміністративні матеріали: протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння) та постанову за ч.1 ст.121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності).

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 434
zzzzzz:
Сьогодні, 11:04

понять и простить, как обычно


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