Патрульні спіймали кременчужанина «під мухою» та з «травою» у машині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 417 Коментарів: 1

Патрульні спіймали кременчужанина «під мухою» та з «травою» у машині. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, чоловіка зупинили 2 грудня на вул. Ярмарковій через технічну несправність машини.









Розмовляючи з керманичем, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Проте чоловік проходити процедуру освідування відмовився. Під час поверхневої перевірки у машині водія знайшли контейнер с «травою».





Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали на водія адміністративні матеріали: протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння) та постанову за ч.1 ст.121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності).