Экстремальная погода: водители сообщают, что дороги превратились в стекло

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 647 Коментарів: 1

В ночь со 2 на 3 декабря Кременчуг припорошило снегом, а уже утром 3 декабря водители оценили все «прелести» гололёда на дорогах.





Как сообщают участники группы взаимопомощи на дорогах Drive Help KremenЪ и группы h.kremenchug, автомагистрали превратились в стекло, а также рассказывают о состоянии дорог:

в направлении Власовки ямы и скользко, скользко и в районе Сосновки;

в сторону Хорола проезжую часть посыпали;

от НПЗ до Омельника не дорога, а стекло;

состояние трассы Киев-Харьков 50/50;

по направлению Дмитровка-Горишние Плавни сплошной лёд, ещё и дождь прошёл, уже «последствия в кюветах есть»;

по направлению Песчаное-Недогарки дорога в хорошем состоянии, а вот Недогарки-Градижск – снег и скользко.





По информации Службы автомобильных дорог в Полтавской области, температура этой ночью колебалась от -1°С до -5°С. Подрядчики Службы работали на всех автодорогах государственного значения: