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Кременчук, Полтавщина

Экстремальная погода: водители сообщают, что дороги превратились в стекло

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 647 Коментарів: 1

 

Служба автомобильных дорог в Полтавской области использовала 1100 тонн противогололёдной смеси для обработки автомагистралей

В ночь со 2 на 3 декабря Кременчуг припорошило снегом, а уже утром 3 декабря водители оценили все «прелести» гололёда на дорогах.


Как сообщают участники группы взаимопомощи на дорогах Drive Help KremenЪ и группы h.kremenchug, автомагистрали превратились в стекло, а также рассказывают о состоянии дорог:

  • в направлении Власовки ямы и скользко, скользко и в районе Сосновки;
  • в сторону Хорола проезжую часть посыпали;
  • от НПЗ до Омельника не дорога, а стекло;
  • состояние трассы Киев-Харьков 50/50;
  • по направлению Дмитровка-Горишние Плавни сплошной лёд, ещё и дождь прошёл, уже «последствия в кюветах есть»;
  • по направлению Песчаное-Недогарки дорога в хорошем состоянии, а вот Недогарки-Градижск – снег и скользко.


По информации Службы автомобильных дорог в Полтавской области, температура этой ночью колебалась от -1°С до -5°С. Подрядчики Службы работали на всех автодорогах государственного значения:

  • задействовали 57 механизмов и 74 дорожника;
  • ёще 31 механизм находятся на дежурстве, на отдельных дорогах работы продолжаются и сейчас;
  • расчистили от снега и снежной каши 185 км;
  • для обработки автомагистралей от гололёда использовали 1100 тонн противогололёдной смеси.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Служба автомобильных дорог Полтавщины
Теги: гололед водители дороги Служба автомобильных дорог
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

144
Olexander:
Сьогодні, 10:52

Зима прийшла несподівано ,як завжди .


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