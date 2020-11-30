Экстремальная погода: водители сообщают, что дороги превратились в стекло
Сьогодні, 10:45
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Служба автомобильных дорог в Полтавской области использовала 1100 тонн противогололёдной смеси для обработки автомагистралей
В ночь со 2 на 3 декабря Кременчуг припорошило снегом, а уже утром 3 декабря водители оценили все «прелести» гололёда на дорогах.
Как сообщают участники группы взаимопомощи на дорогах Drive Help KremenЪ и группы h.kremenchug, автомагистрали превратились в стекло, а также рассказывают о состоянии дорог:
- в направлении Власовки ямы и скользко, скользко и в районе Сосновки;
- в сторону Хорола проезжую часть посыпали;
- от НПЗ до Омельника не дорога, а стекло;
- состояние трассы Киев-Харьков 50/50;
- по направлению Дмитровка-Горишние Плавни сплошной лёд, ещё и дождь прошёл, уже «последствия в кюветах есть»;
- по направлению Песчаное-Недогарки дорога в хорошем состоянии, а вот Недогарки-Градижск – снег и скользко.
По информации Службы автомобильных дорог в Полтавской области, температура этой ночью колебалась от -1°С до -5°С. Подрядчики Службы работали на всех автодорогах государственного значения:
- задействовали 57 механизмов и 74 дорожника;
- ёще 31 механизм находятся на дежурстве, на отдельных дорогах работы продолжаются и сейчас;
- расчистили от снега и снежной каши 185 км;
- для обработки автомагистралей от гололёда использовали 1100 тонн противогололёдной смеси.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: Служба автомобильных дорог Полтавщины