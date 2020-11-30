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У Кременчуці на вул. Макаренка фургон врізався у шлагбаум на переїзді

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 450

 

Обставини ДТП встановлюють

У Кременчуці на вул. Макаренка фургон врізався у шлагбаум на переїзді. Про це «Телеграфу» повідомив читач Сергій. 


 


Аварія сталася сьогодні, 3 грудня вранці. Обставини ДТП встановлюють.

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Автор: Юлия Волынская Фото: читач Сергій
Теги: дтп аварія переїзд
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