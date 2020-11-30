За добу в Україні знову одужало більше людей, ніж захворіло: 15 372 проти 14 496

На Полтавщині за добу захворіло 635 людей, а одужало - 988
14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 739 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 15 372 особи;
- здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 772 760 осіб;
- одужало – 384 426 осіб;
- летальних випадків – 12 960;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 75 376 випадків;
- Вінницька область – 17 988 випадків;
- Волинська область – 25 121 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
- Донецька область – 24 175 випадків;
- Житомирська область – 30 630 випадків;
- Закарпатська область – 23 880 випадків;
- Запорізька область – 33 615 випадків;
- Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
- Київська область – 40 427 випадків;
- Кіровоградська область – 5 701 випадок;
- Луганська область – 6 610 випадків;
- Львівська область – 48 144 випадки;
- Миколаївська область – 19 894 випадки;
- Одеська область – 47 920 випадків;
- Полтавська область – 23 926 випадків;
- Рівненська область – 32 223 випадки;
- Сумська область – 31 184 випадки;
- Тернопільська область – 28 673 випадки;
- Харківська область – 57 267 випадків;
- Херсонська область – 11 087 випадків;
- Хмельницька область – 30 943 випадки;
- Черкаська область – 24 776 випадків;
- Чернівецька область – 34 432 випадки;
- Чернігівська область – 19 722 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 23 926 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 13 689 (+988) жителів області, продовжують лікування 9 726 людей, зокрема 183 дитини.
Всього зареєстровано 511 летальних випадків, нових – 6 (Кременчук – 2; Горішні Плавні; Миргород; Полтава; Миргородський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 635.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 10 408 (155 нових випадків),
- Кременчук – 3 158 (83 нові випадки),
- Горішні Плавні – 998 (16 нових випадків),
- Миргород – 949 (44 нових випадків),
- Полтавський район – 918 (28 нових випадків),
- Лубни – 594 (21 новий випадок),
- Лохвицький район – 572 (10 нових випадків),
- Зіньківський район – 546,
- Котелевський район – 509 (13 нових випадків),
- Глобинський район – 416 (21 новий випадок),
- Новосанжарський район – 395 (3 нові випадки),
- Кременчуцький район – 364 (27 нових випадків),
- Пирятинський район – 361 (45 нових випадків),
- Диканський район – 353 (15 нових випадків),
- Шишацький район – 287 (9 нових випадків),
- Миргородський район – 272 (16 нових випадків),
- Хорольський район – 268 (13 нових випадків),
- Кобеляцький район – 265 (2 нові випадки),
- Карлівський район – 259,
- Великобагачанський район – 253 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 239 (3 нові випадки),
- Гадяч – 237 (15 нових випадків),
- Семенівський район – 187 (24 нові випадки),
- Чутівський район – 185 (9 нових випадків),
- Лубенський район – 184 (7 нових випадків),
- Гадяцький район – 170 (21 новий випадок),
- Машівський район – 144,
- Козельщинський район – 141 (4 нові випадки),
- Гребінківський район – 125 (4 нові випадки),
- Чорнухинський район – 86 (16 нових випадків),
- Оржицький район – 83 (1 новий випадок).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 55,
- Гадяч – 75,
- Гадяцький – 53,
- Глобинський – 110,
- Гребінківський – 29,
- Диканський – 30,
- Зіньківський – 98,
- Карлівський – 37,
- Кобеляцький – 86,
- Козельщинський – 45,
- Горішні Плавні – 412,
- Котелевський – 119,
- Кременчук – 1 453,
- Кременчуцький – 185,
- Лохвицький – 113,
- Лубни – 215,
- Лубенський – 87,
- Машівський – 37,
- Миргород – 379,
- Миргородський – 138,
- Новосанжарський – 127,
- Оржицький – 31,
- Пирятинський – 189,
- Полтава – 4 813,
- Полтавський – 488,
- Решетилівський – 55,
- Семенівський – 68,
- Хорольський – 66,
- Чорнухинський – 26,
- Чутівський – 28,
- Шишацький – 79.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!