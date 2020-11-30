Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні знову одужало більше людей, ніж захворіло: 15 372 проти 14 496

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 124

 

На Полтавщині за добу захворіло 635 людей, а одужало - 988

14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 739 осіб;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 15 372 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 772 760 осіб;
  • одужало – 384 426 осіб;
  • летальних випадків – 12 960;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 75 376 випадків;
  • Вінницька область – 17 988 випадків;
  • Волинська область – 25 121 випадок;
  • Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
  • Донецька область – 24 175 випадків;
  • Житомирська область – 30 630 випадків;
  • Закарпатська область – 23 880 випадків;
  • Запорізька область – 33 615 випадків;
  • Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
  • Київська область – 40 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 701 випадок;
  • Луганська область – 6 610 випадків;
  • Львівська область – 48 144 випадки;
  • Миколаївська область – 19 894 випадки;
  • Одеська область – 47 920 випадків;
  • Полтавська область – 23 926 випадків;
  • Рівненська область – 32 223 випадки;
  • Сумська область – 31 184 випадки;
  • Тернопільська область – 28 673 випадки;
  • Харківська область – 57 267 випадків;
  • Херсонська область – 11 087 випадків;
  • Хмельницька область – 30 943 випадки;
  • Черкаська область – 24 776 випадків;
  • Чернівецька область – 34 432 випадки;
  • Чернігівська область – 19 722 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 23 926 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 13 689 (+988) жителів області, продовжують лікування 9 726 людей, зокрема 183 дитини.


Всього зареєстровано 511 летальних випадків, нових – 6 (Кременчук – 2; Горішні Плавні; Миргород; Полтава; Миргородський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 635.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 10 408 (155 нових випадків),
  • Кременчук – 3 158 (83 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 998 (16 нових випадків),
  • Миргород – 949 (44 нових випадків),
  • Полтавський район – 918 (28 нових випадків),
  • Лубни – 594 (21 новий випадок),
  • Лохвицький район – 572 (10 нових випадків),
  • Зіньківський район – 546,
  • Котелевський район – 509 (13 нових випадків),
  • Глобинський район – 416 (21 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 395 (3 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 364 (27 нових випадків),
  • Пирятинський район – 361 (45 нових випадків),
  • Диканський район – 353 (15 нових випадків),
  • Шишацький район – 287 (9 нових випадків),
  • Миргородський район – 272 (16 нових випадків),
  • Хорольський район – 268 (13 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 265 (2 нові випадки),
  • Карлівський район – 259,
  • Великобагачанський район – 253 (10 нових випадків),
  • Решетилівський район – 239 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 237 (15 нових випадків),
  • Семенівський район – 187 (24 нові випадки),
  • Чутівський район – 185 (9 нових випадків),
  • Лубенський район – 184 (7 нових випадків),
  • Гадяцький район – 170 (21 новий випадок),
  • Машівський район – 144,
  • Козельщинський район – 141 (4 нові випадки),
  • Гребінківський район – 125 (4 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 86 (16 нових випадків),
  • Оржицький район – 83 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 55,
  • Гадяч – 75,
  • Гадяцький – 53,
  • Глобинський – 110,
  • Гребінківський – 29,
  • Диканський – 30,
  • Зіньківський – 98,
  • Карлівський – 37,
  • Кобеляцький – 86,
  • Козельщинський – 45,
  • Горішні Плавні – 412,
  • Котелевський – 119,
  • Кременчук – 1 453,
  • Кременчуцький – 185,
  • Лохвицький – 113,
  • Лубни – 215,
  • Лубенський – 87,
  • Машівський – 37,
  • Миргород – 379,
  • Миргородський – 138,
  • Новосанжарський – 127,
  • Оржицький – 31,
  • Пирятинський – 189,
  • Полтава – 4 813,
  • Полтавський – 488,
  • Решетилівський – 55,
  • Семенівський – 68,
  • Хорольський – 66,
  • Чорнухинський – 26,
  • Чутівський – 28,
  • Шишацький – 79.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус карантин заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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