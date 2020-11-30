Депутати Кременчуцької міськради поділилися на комісії: кого – куди і хто чим керує

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 95

Сьогодні, 3 грудня, під час сесійного засідання депутати новообраної Кременчуцької міської ради утворили 7 постійних депутатських комісій, а не 6, як було в попередньому складі ради. Раніше з цього питання були дискусії серед фракцій, зокрема, представники фракцій ОПЗЖ, ЄС та «Рідного висловлювалися, що додаткова комісія створюється, щоб «розбити» депутатські голоси.

За основу поділу на комісії взятий проєкт рішення, підготовлений міським головою Віталієм Малецьким. Мер озвучив, що консультації тривали ще й учора ввечері, але депутати дійшли консенсусу. Деякі перестановки в комісіях усе ж відбулися.

Проголосувавши за склад комісій та їх голів, депутати пішли на перерву та в комісіях та визначилися із заступниками голів та секретарями. У підсумку прийняли пропозиції мера по цих кандидатурах.

Як поділилися на комісії

1. Постійна депутатська комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності

Голова – Валерій Мирошніченко від фракції «За майбутнє»

Заступник голови – Олександр Березянський від фракції ОПЗЖ

Секретар – Євген Бордюг від фракції «Слуга народу»

Члени комісії:

Олександр Нікіфоров від фракції «Рідне місто»,

Олександр Головач від фракції «Батьківщина»,

Сергій Ярош від фракції «Європейська Солідарність».

2. Постійна депутатська комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики

Голова – Олександр Плескун від фракції «Рідне місто»

Заступник голови – Григорій Угніч від фракції «За майбутнє»

Секретар – Ігор Штефан від фракції «Слуга народу»,

Члени комісії:

Олександр Яцина від фракції «Батьківщина»

Тетяна Сергієнко від фракції «За майбутнє»

Ігор Шварцман від фракції ОПЗЖ

ОПЗЖ Інна Петренко від фракції «Рідне місто»

3. Постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку

Голова – Віталій Котляр від фракції «Європейська Солідарність»

Заступник голови – Вячеслав Яворський від фракції «Рідне місто»

Секретар – Олександр Калашник від фракції «За майбутнє»

Члени комісії:

Геннадій Іванян від фракції ОПЗЖ

Наталія Лихошвай від фракції «Рідне місто».

4. Постійна депутатська комісія з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики

Голова – Денис Терещенко від фракції «Батьківщина»

Заступник голови – Євгеній Алєксєєв від фракції «Рідне місто»

Секретар – Андрій Макаров від фракції «За майбутнє»

Члени комісії:

Богдан Лазоренко від фракції «Європейська Солідарність»

Олександр Ющенко від фракції «Слуга народу»

Федір Чураков від фракції ОПЗЖ

5. Постійна депутатська комісія з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації

Голова – Зінаїда Проценко від фракції «За майбутнє»,

Заступник голови – Катерина Мусієнко від фракції «Європейська Солідарність»

Секретар – Ілля Кочуров від фракції «Слуга народу»

Члени комісії:

Дмитро Кармазін від фракції ОПЗЖ

Лариса Гориславець від фракції «Європейська Солідарність»

Наталія Погужельська від фракції ОПЗЖ .

6. Постійна депутатська комісія з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров’я, материнства та дитинства

Голова – Костянтин Брижаха від фракції ОПЗЖ

Заступник голови – Валерія Волкова від фракції «Слуга народу»

Секретар – Світлана Пищита від фракції «Батьківщина»

Члени комісії:

Вадим Українець від фракції «Європейська Солідарність»

Вікторія Чернишова від фракції ««За майбутнє»

7. Постійна депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури:

Голова – Сергій Порчирян від фракції «Слуга народу»

Заступник голови – Олександр Роженко від фракції «Рідне місто»

Секретар – Ольга Шляхова від фракції «Батьківщина»

Члени комісії: