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Топ новина, Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Міський голова Кременчука Малецький та депутати міськради набули повноважень, склавши присягу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 864 Коментарів: 4

 

У першій сесії взяли участь 40 новообраних депутатів, відсутні два — Геннадій Іванян та Василь Волошин

Сьогодні, 25 листопада онлайн відбулося засідання першої сесії Кременчуцької міської ради 8-го скликання. У її роботі взяли участь 40 депутатів і міський голова Віталій Малецький. Не вийшли на онлайн-зв'язок Геннадій Іванян (ОПЗЖ) та Василь Волошин («Рідне місто»).

Сесію відкрив голова міської ТВК Кременчуцького району Полтавської області Руслан Бушман. Він перебував у сесійній залі. Голова ТВК оголосив протокол, за підсумками яких міським головою став Віталій Малецький. Після оголошення протоколу міський голова склав присягу набув своїх повноважень.

Після цього Руслан Бушман оголосив результати виборів депутатів Кременчуцької міськради, і вони склали присягу. Текст присяги зачитала найстарший депутат міськради Наталія Погужельська (ОПЗЖ). Вона була присутня у сесійній залі.

 

Інші депутати сказали «присягаю» онлайн.

Після цього першу частину пленарного засідання завершили — депутати проголосували за перерву у роботі сесії до третього грудня. У цю дату вони вже зберуться у сесійній залі, щоб вирішити інші організаційні питання:

  • про обрання секретаря міськради;
  • про створення депутатських комісій;
  • про утворення виконавчого комітету Кременчуцької міськради;
  • про структуру та чисельність виконавчих органів;
  • про затвердження старости Потоківського старостинського округу та його умови оплати праці;
  • про умови оплати праці міського голови та його заступників.

Сьогодні, о 13.00 збереться підготовча група з проведення сесії. 

4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія депутати міська рада
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

849
Angel737:
Сьогодні, 12:23

Лицо как у Хомяка.


12 1
115
andre2102:
Сьогодні, 13:48

уже отпраздновал синяк

 


1 0
62
euroexpert:
Сьогодні, 13:53

у хомяка не лицо


0 0
27
alek7y:
Сьогодні, 13:53

ого, пачка


0 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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