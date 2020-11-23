Міський голова Кременчука Малецький та депутати міськради набули повноважень, склавши присягу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 864 Коментарів: 4

У першій сесії взяли участь 40 новообраних депутатів, відсутні два — Геннадій Іванян та Василь Волошин

Сьогодні, 25 листопада онлайн відбулося засідання першої сесії Кременчуцької міської ради 8-го скликання. У її роботі взяли участь 40 депутатів і міський голова Віталій Малецький. Не вийшли на онлайн-зв'язок Геннадій Іванян (ОПЗЖ) та Василь Волошин («Рідне місто»).

Сесію відкрив голова міської ТВК Кременчуцького району Полтавської області Руслан Бушман. Він перебував у сесійній залі. Голова ТВК оголосив протокол, за підсумками яких міським головою став Віталій Малецький. Після оголошення протоколу міський голова склав присягу набув своїх повноважень.

Після цього Руслан Бушман оголосив результати виборів депутатів Кременчуцької міськради, і вони склали присягу. Текст присяги зачитала найстарший депутат міськради Наталія Погужельська (ОПЗЖ). Вона була присутня у сесійній залі.

Інші депутати сказали «присягаю» онлайн.

Після цього першу частину пленарного засідання завершили — депутати проголосували за перерву у роботі сесії до третього грудня. У цю дату вони вже зберуться у сесійній залі, щоб вирішити інші організаційні питання:

про обрання секретаря міськради;

про створення депутатських комісій;

про утворення виконавчого комітету Кременчуцької міськради;

про структуру та чисельність виконавчих органів;

про затвердження старости Потоківського старостинського округу та його умови оплати праці;

про умови оплати праці міського голови та його заступників.

Сьогодні, о 13.00 збереться підготовча група з проведення сесії.