Міський голова Кременчука Малецький та депутати міськради набули повноважень, склавши присягу

У першій сесії взяли участь 40 новообраних депутатів, відсутні два — Геннадій Іванян та Василь Волошин
Сьогодні, 25 листопада онлайн відбулося засідання першої сесії Кременчуцької міської ради 8-го скликання. У її роботі взяли участь 40 депутатів і міський голова Віталій Малецький. Не вийшли на онлайн-зв'язок Геннадій Іванян (ОПЗЖ) та Василь Волошин («Рідне місто»).
Сесію відкрив голова міської ТВК Кременчуцького району Полтавської області Руслан Бушман. Він перебував у сесійній залі. Голова ТВК оголосив протокол, за підсумками яких міським головою став Віталій Малецький. Після оголошення протоколу міський голова склав присягу набув своїх повноважень.
Після цього Руслан Бушман оголосив результати виборів депутатів Кременчуцької міськради, і вони склали присягу. Текст присяги зачитала найстарший депутат міськради Наталія Погужельська (ОПЗЖ). Вона була присутня у сесійній залі.
Інші депутати сказали «присягаю» онлайн.
Після цього першу частину пленарного засідання завершили — депутати проголосували за перерву у роботі сесії до третього грудня. У цю дату вони вже зберуться у сесійній залі, щоб вирішити інші організаційні питання:
Сьогодні, о 13.00 збереться підготовча група з проведення сесії.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.