В Україні за добу виявили 13 882 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 536

На Полтавщині за добу померло 20 пацієнтів з COVID-19
13 882 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 818 осіб;
- летальних випадків – 229;
- одужало – 8 420 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 661 858 осіб;
- одужало – 307 778 осіб;
- летальних випадків – 11 492;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 62 620 випадків;
- Вінницька область – 15 984 випадки;
- Волинська область – 22 516 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
- Донецька область – 20 868 випадків;
- Житомирська область – 27 368 випадків;
- Закарпатська область – 22 150 випадків;
- Запорізька область – 26 328 випадків;
- Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
- Київська область – 33 262 випадки;
- Кіровоградська область – 4 557 випадків;
- Луганська область – 5 793 випадки;
- Львівська область – 42 874 випадки;
- Миколаївська область – 16 229 випадків;
- Одеська область – 39 742 випадки;
- Полтавська область – 19 679 випадків;
- Рівненська область – 28 860 випадків;
- Сумська область – 24 811 випадків;
- Тернопільська область – 26 329 випадків;
- Харківська область – 52 538 випадків;
- Херсонська область – 9 141 випадок;
- Хмельницька область – 27 114 випадків;
- Черкаська область – 19 826 випадків;
- Чернівецька область – 32 067 випадків;
- Чернігівська область – 15 932 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За даними Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, з початку карантину виявлено 19 випадків захворювання COVID-19.
Одужали 9 (+ 334 за добу) жителів регіону, продовжують лікування 9 осіб, в тому числі 160 дітей.
Всього зареєстровано 412 летальних випадків, нових - 20 (Полтава - 6; Карлівський район - 3; Машівський район - 2; Кременчук; Великобагачанський, Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Новосарскій, Пирятинський, Хорольський, Чутівський, Чутівський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків - 536.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 8 917 (221 новий випадок),
- Кременчук – 2 551 (48 нових випадків),
- Горішні Плавні – 780 (49 нових випадків),
- Полтавський район – 756 (10 нових випадків),
- Миргород – 742 (55 нових випадків),
- Зіньківський район – 475,
- Лубни – 462 (6 нових випадків),
- Лохвицький район – 448 (10 нових випадків),
- Котелевський район – 425 (6 нових випадків),
- Глобинський район – 330 (15 нових випадків),
- Диканський район – 315 (7 нових випадків),
- Новосанжарський район – 310 (8 нових випадків),
- Кременчуцький район – 254,
- Карлівський район – 244,
- Шишацький район – 225 (9 нових випадків),
- Великобагачанський район – 219 (15 нових випадків),
- Кобеляцький район – 218 (8 нових випадків),
- Решетилівський район – 206 (11 нових випадків),
- Хорольський район – 204 (20 нових випадків),
- Пирятинський район – 201 (3 нові випадки),
- Гадяч – 181 (2 нові випадки),
- Миргородський район – 172 (10 нових випадків),
- Чутівський район – 169 (1 новий випадок),
- Машівський район – 142 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 140 (4 нові випадки),
- Гадяцький район – 126,
- Семенівський район – 121,
- Козельщинський район – 119 (2 нові випадки),
- Гребінківський район – 99 (2 нові випадки),
- Оржицький район – 68 (9 нових випадків),
- Чорнухинський район – 60 (3 нові випадки).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавирусу:
- Великобагачанський – 93,
- Гадяч – 78,
- Гадяцький – 47,
- Глобинський – 111,
- Гребінківський – 23,
- Диканський – 56,
- Зіньківський – 157,
- Карлівський – 113,
- Кобеляцький – 87,
- Козельщинський – 53,
- Горішні Плавні – 386,
- Котелевський – 122,
- Кременчук – 1 147,
- Кременчуцький – 147,
- Лохвицький – 88,
- Лубни – 164,
- Лубенський – 59,
- Машівський – 50,
- Миргород – 424,
- Миргородський – 83,
- Новосанжарський – 158,
- Оржицький – 23,
- Пирятинський – 145,
- Полтава – 4 884,
- Полтавський – 398,
- Решетилівський – 47,
- Семенівський – 40,
- Хорольський – 28,
- Чорнухинський – 8,
- Чутівський – 54,
- Шишацький – 64.
Полтавська ОДА закликає жителів регіону дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, дотримуватися соціальну дистанцію!