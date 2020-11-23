Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 13 882 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 536

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 550

 

На Полтавщині за добу померло 20 пацієнтів з COVID-19

13 882 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 818 осіб;
  • летальних випадків – 229;
  • одужало – 8 420 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 661 858 осіб;
  • одужало – 307 778 осіб;
  • летальних випадків – 11 492;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 62 620 випадків;
  • Вінницька область – 15 984 випадки;
  • Волинська область – 22 516 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
  • Донецька область – 20 868 випадків;
  • Житомирська область – 27 368 випадків;
  • Закарпатська область – 22 150 випадків;
  • Запорізька область – 26 328 випадків;
  • Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
  • Київська область – 33 262 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 557 випадків;
  • Луганська область – 5 793 випадки;
  • Львівська область – 42 874 випадки;
  • Миколаївська область – 16 229 випадків;
  • Одеська область – 39 742 випадки;
  • Полтавська область – 19 679 випадків;
  • Рівненська область – 28 860 випадків;
  • Сумська область – 24 811 випадків;
  • Тернопільська область – 26 329 випадків;
  • Харківська область – 52 538 випадків;
  • Херсонська область – 9 141 випадок;
  • Хмельницька область – 27 114 випадків;
  • Черкаська область – 19 826 випадків;
  • Чернівецька область – 32 067 випадків;
  • Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


За даними Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, з початку карантину виявлено 19 випадків захворювання COVID-19.

Одужали 9 (+ 334 за добу) жителів регіону, продовжують лікування 9 осіб, в тому числі 160 дітей.

 

Всього зареєстровано 412 летальних випадків, нових - 20 (Полтава - 6; Карлівський район - 3; Машівський район - 2; Кременчук; Великобагачанський, Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Новосарскій, Пирятинський, Хорольський, Чутівський, Чутівський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків - 536.

 

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 8 917 (221 новий випадок),
  • Кременчук – 2 551 (48 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 780 (49 нових випадків),
  • Полтавський район – 756 (10 нових випадків),
  • Миргород – 742 (55 нових випадків),
  • Зіньківський район – 475,
  • Лубни – 462 (6 нових випадків),
  • Лохвицький район – 448 (10 нових випадків),
  • Котелевський район – 425 (6 нових випадків),
  • Глобинський район – 330 (15 нових випадків),
  • Диканський район – 315 (7 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 310 (8 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 254,
  • Карлівський район – 244,
  • Шишацький район – 225 (9 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 219 (15 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 218 (8 нових випадків),
  • Решетилівський район – 206 (11 нових випадків),
  • Хорольський район – 204 (20 нових випадків),
  • Пирятинський район – 201 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 181 (2 нові випадки),
  • Миргородський район – 172 (10 нових випадків),
  • Чутівський район – 169 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 142 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 140 (4 нові випадки),
  • Гадяцький район – 126,
  • Семенівський район – 121,
  • Козельщинський район – 119 (2 нові випадки),
  • Гребінківський район – 99 (2 нові випадки),
  • Оржицький район – 68 (9 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 60 (3 нові випадки).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавирусу:

  • Великобагачанський – 93,
  • Гадяч – 78,
  • Гадяцький – 47,
  • Глобинський – 111,
  • Гребінківський – 23,
  • Диканський – 56,
  • Зіньківський – 157,
  • Карлівський – 113,
  • Кобеляцький – 87,
  • Козельщинський – 53,
  • Горішні Плавні – 386,
  • Котелевський – 122,
  • Кременчук – 1 147,
  • Кременчуцький – 147,
  • Лохвицький – 88,
  • Лубни – 164,
  • Лубенський – 59,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 424,
  • Миргородський – 83,
  • Новосанжарський – 158,
  • Оржицький – 23,
  • Пирятинський – 145,
  • Полтава – 4 884,
  • Полтавський – 398,
  • Решетилівський – 47,
  • Семенівський – 40,
  • Хорольський – 28,
  • Чорнухинський – 8,
  • Чутівський – 54,
  • Шишацький – 64.

 Полтавська ОДА закликає жителів регіону дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, дотримуватися соціальну дистанцію!

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Автор: Дарія Губенко
Теги: статистика коронавірус заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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