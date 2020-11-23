В Україні за добу виявили 13 882 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 536

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 550

На Полтавщині за добу померло 20 пацієнтів з COVID-19

13 882 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 листопада, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 818 осіб;

летальних випадків – 229;

одужало – 8 420 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 661 858 осіб;

одужало – 307 778 осіб;

летальних випадків – 11 492;

проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 62 620 випадків;

Вінницька область – 15 984 випадки;

Волинська область – 22 516 випадків;

Дніпропетровська область – 31 861 випадок;

Донецька область – 20 868 випадків;

Житомирська область – 27 368 випадків;

Закарпатська область – 22 150 випадків;

Запорізька область – 26 328 випадків;

Івано-Франківська область – 33 409 випадків;

Київська область – 33 262 випадки;

Кіровоградська область – 4 557 випадків;

Луганська область – 5 793 випадки;

Львівська область – 42 874 випадки;

Миколаївська область – 16 229 випадків;

Одеська область – 39 742 випадки;

Полтавська область – 19 679 випадків;

Рівненська область – 28 860 випадків;

Сумська область – 24 811 випадків;

Тернопільська область – 26 329 випадків;

Харківська область – 52 538 випадків;

Херсонська область – 9 141 випадок;

Хмельницька область – 27 114 випадків;

Черкаська область – 19 826 випадків;

Чернівецька область – 32 067 випадків;

Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За даними Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, з початку карантину виявлено 19 випадків захворювання COVID-19.

Одужали 9 (+ 334 за добу) жителів регіону, продовжують лікування 9 осіб, в тому числі 160 дітей.

Всього зареєстровано 412 летальних випадків, нових - 20 (Полтава - 6; Карлівський район - 3; Машівський район - 2; Кременчук; Великобагачанський, Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Новосарскій, Пирятинський, Хорольський, Чутівський, Чутівський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків - 536.

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 8 917 (221 новий випадок),

Кременчук – 2 551 (48 нових випадків),

Горішні Плавні – 780 (49 нових випадків),

Полтавський район – 756 (10 нових випадків),

Миргород – 742 (55 нових випадків),

Зіньківський район – 475,

Лубни – 462 (6 нових випадків),

Лохвицький район – 448 (10 нових випадків),

Котелевський район – 425 (6 нових випадків),

Глобинський район – 330 (15 нових випадків),

Диканський район – 315 (7 нових випадків),

Новосанжарський район – 310 (8 нових випадків),

Кременчуцький район – 254,

Карлівський район – 244,

Шишацький район – 225 (9 нових випадків),

Великобагачанський район – 219 (15 нових випадків),

Кобеляцький район – 218 (8 нових випадків),

Решетилівський район – 206 (11 нових випадків),

Хорольський район – 204 (20 нових випадків),

Пирятинський район – 201 (3 нові випадки),

Гадяч – 181 (2 нові випадки),

Миргородський район – 172 (10 нових випадків),

Чутівський район – 169 (1 новий випадок),

Машівський район – 142 (2 нові випадки),

Лубенський район – 140 (4 нові випадки),

Гадяцький район – 126,

Семенівський район – 121,

Козельщинський район – 119 (2 нові випадки),

Гребінківський район – 99 (2 нові випадки),

Оржицький район – 68 (9 нових випадків),

Чорнухинський район – 60 (3 нові випадки).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавирусу:

Великобагачанський – 93,

Гадяч – 78,

Гадяцький – 47,

Глобинський – 111,

Гребінківський – 23,

Диканський – 56,

Зіньківський – 157,

Карлівський – 113,

Кобеляцький – 87,

Козельщинський – 53,

Горішні Плавні – 386,

Котелевський – 122,

Кременчук – 1 147,

Кременчуцький – 147,

Лохвицький – 88,

Лубни – 164,

Лубенський – 59,

Машівський – 50,

Миргород – 424,

Миргородський – 83,

Новосанжарський – 158,

Оржицький – 23,

Пирятинський – 145,

Полтава – 4 884,

Полтавський – 398,

Решетилівський – 47,

Семенівський – 40,

Хорольський – 28,

Чорнухинський – 8,

Чутівський – 54,

Шишацький – 64.

Полтавська ОДА закликає жителів регіону дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, дотримуватися соціальну дистанцію!