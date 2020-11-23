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Надзвичайні новини

Куріння вбиває: подробиці смерті двох чоловіків у Кобеляцькому районі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 897

Скоріше за все, товариші були п'яними і вчасно не помітили тліючого недопалка

У передачі «Свідок» на НТН розповіли подробиці смерті двох чоловіків у Кобеляцькому районі.

Чоловік прийшов у гості до свого друга, а вже на ранок їх обох знайшли мертвими. Жодних слідів катування правоохоронці не виявили, хоча за положенням тіл було зрозуміло, що друзі повзли до дверей, але сил не вистачило. 


Судмедекспертиза встановила, що чоловіки отруїлись чадним газом. Пожежа виникла від недопалка - жарина впала на матрац, а той задимівся. Сусіди не виключать, що чоловіки були напідпитку, бо ж люблять вдарити по чарці. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Пожежа
компанія «Інтера Люкс»

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