У Кременчуцькій дитячій лікарні встановини чотири нові ліфти

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 292 Коментарів: 1

Два із них розраховані на підйом ваги 320 кг, інші два – 1 275 кг

У Кременчуцькій міській дитячій лікарні здали в експлуатацію чотири сучасні ліфти. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.





До цього часу в медзакладі працювали ліфти, встановлені близько 40 років тому, які вже застаріли. Два нові ліфти розраховані на підйом ваги 320 кг, інші два – 1 275 кг.

Оновлення матеріально-технічної бази дитячої лікарні проводиться за кошти міського бюджету та соціально відповідального бізнесу. Найближчим часом планують провести в медзакладі ремонт другої черги хірургічного, травматологічного відділень, а також закупити нове обладнання для діагностики та лікування.



