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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуцькій дитячій лікарні встановини чотири нові ліфти

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 292 Коментарів: 1

 

Два із них розраховані на підйом ваги 320 кг, інші два – 1 275 кг

У Кременчуцькій міській дитячій лікарні здали в експлуатацію чотири сучасні ліфти. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


До цього часу в медзакладі працювали ліфти, встановлені близько 40 років тому, які вже застаріли. Два нові ліфти розраховані на підйом ваги 320 кг, інші два – 1 275 кг.

 

Оновлення матеріально-технічної бази дитячої лікарні проводиться за кошти міського бюджету та соціально відповідального бізнесу. Найближчим часом планують провести в медзакладі ремонт другої черги хірургічного, травматологічного відділень, а також закупити нове обладнання для діагностики та лікування.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: детская больница лифт ремонт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

597
evil:
Сьогодні, 13:26

Не годится. Для ностальгирующих по СССР нужно было оставить один лифт таким же убогим, каким он был. На нём должны ездить все, кто лайкает фоточки типа "какую срану просрали"... и все избиратели ОП!Зд!Же. Чтобы были ближе к убогости совка. Нечего преклоняться перед западными ценностями и технологиями.


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