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Пристібатися тепер обов'язково навіть у таксі, а велосипедистам можна їхати по автобусній смузі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 478

 
Набрали чинності зміни до ПДР

Набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Про нові правила розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. 


Ремені безпеки: у таксі тепер обов'язкові


Раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами. Наразі ж  усі вони мають бути пристебнуті. Це правило також зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.


Кому можна не пристібатися


Не пристібатися у населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. 


Велосипедистам


Тепер велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів. 


Для пішоходів


Пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи, якщо рухаються у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Світлоповертальні елементи (стрічка, наклейка, жилет тощо) можуть бути в одязі.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: пдр зміни ремінь безпеки
компанія «Інтера Люкс»

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