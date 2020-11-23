Пристібатися тепер обов'язково навіть у таксі, а велосипедистам можна їхати по автобусній смузі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 478

Набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Про нові правила розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.





Ремені безпеки: у таксі тепер обов'язкові





Раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами. Наразі ж усі вони мають бути пристебнуті. Це правило також зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.





Кому можна не пристібатися





Не пристібатися у населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.





Велосипедистам



Тепер велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.





Для пішоходів



Пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи, якщо рухаються у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Світлоповертальні елементи (стрічка, наклейка, жилет тощо) можуть бути в одязі.