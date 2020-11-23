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Керманич, який їхав кременчуком без світла виявився п'яним

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 222

 

Вміст алкоголю у крові чоловіка у 12 разів перевищував допустиму норму

Керманич, який їхав кременчуком без світла виявився п'яним. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Чоловіка на ВАЗі зупинили на проспекті Лесі Українки 24 листопада близько 22.00 через те, що він рухався без світла. 


 


Коли інспектори почали спілкуватися з водієм, то почули запах алкоголю. Драгер підтвердив їх підозри, показавши 2.45 проміле. 


 


На керманича склали два адмінпротоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами). 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

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