Президент Польщі заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 198

У Варшаві посилили умови отримання соцвиплат для біженців і продовжили легальний статус до 2026 року

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про підтримку громадян України востаннє. Про це він сказав під час виступу з нагоди перших 100 днів роботи на посаді, повідомляє Interia Wydarzenia.

Навроцький пояснив, що у серпні наклав вето на першу версію законопроєкту, оскільки документ передбачав можливість отримання українцями соцвиплат за програмою «800+» без працевлаштування. Після цього уряд підготував відредагований варіант закону.

Нова редакція продовжує легальний статус українських біженців до 4 березня 2026 року, але водночас посилює умови доступу до соціальних пільг. Президент підписав документ, однак заявив, що зробив це «востаннє».

Навроцький також наголосив на необхідності ставитися до української меншини з повагою, але на однакових умовах з іншими національними меншинами Польщі. Він висловив сподівання, що уряд ухвалюватиме рішення, які забезпечать «комфортне проживання» українців і не спричинять «хаосу» у березні наступного року.

На початку листопада Сейм Польщі не підтримав президентські поправки до закону, зокрема норму про кримінальну відповідальність за «пропаганду бандеризму».

Нагадаємо, раніше Буданов заявляв, що Росія спробує вбити клин між Польщею та Україною.