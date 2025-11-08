Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла: історія свята, традиції та заборони

Сьогодні, 15:45

З 2023 року Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних в Україні відзначають 8 листопада. Архангел Михаїл вважається главою небесного воїнства ангелів, захисником християн та покровителем Києва. Згідно з біблійною легендою, він очолює всі дев'ять чинів ангелів та є головним воїном, який бореться на стороні добра. Собор — це поєднання всіх ангелів, на чолі яких стоїть саме Михаїл. Разом вони служать Богу та прославляють Святу Трійцю.

До цього свята в народі ставляться з великою пошаною, адже за церковними канонами, Архангел Михаїл супроводжує душі померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.

Це велике світле свято, яке українці дуже люблять та називають цей день Михайловим.

Перенесення дати святкування Собору Архістратига Михайла з 21 на 8 листопада пов’язано з тим, що Православна церква України з 1-го вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар.

Цей день варто присвятити молитвам та умиротворенню. Треба сходити до храму — у церкві в Архистратига Михайла заведено просити захисту Сил небесних від сил зла. Вважається, що молитви у цей день мають особливу силу.

Це хороший день для благодійності та пожертвувань нужденним, а також допомоги захисникам України.

Сьогодні можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити давні конфлікти.

У Михайлів день забороняється сваритися, з’ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп та заздрити.

Чого ще не можна робити у цей день:

Надавати послугу з корисливою метою, інакше вас спіткає невдача і покарання.

Сваритися, злословити та провокувати себе та інших на погані емоції.

Відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися із проханням.

Користуватися гострими предметами та щось різати ножем.

Викидати їжу після застілля — віддайте її близьким, сусідам або нужденним.

Займатися важкою фізичною працею.

Мити голову, інакше розум «змиєте».

Не можна проводити день на самоті — слід покликати гостей або самому йти у гості.

За прикметами цього дня судять, якою буде зима:

іній на траві зранку — до морозної зими;

туман вранці випав — буде відлига, а зима прийде через місяць;

ясна погода стоїть — зима буде холодною;

на хвойних деревах майже немає шишок — зима буде теплою;

на дубі багато жолудів — до м’якої зими;

вранці мороз — у грудні та січні буде багато снігу;

густий туман — незабаром потеплішає.

Нагадаємо, що після переходу на новоюліанський календар в Україні змінилися дати православних свят.

Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена.

Нові дати свят за новоюліанським церковним календарем:

Богоявлення (Водохреще) — 6 січня (замість 19 січня);

Стрітення Господнє — 2 лютого (замість 15 лютого);

Благовіщення Діви Марії — 25 березня (замість 7 квітня);

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) — 24 червня (замість 7 липня);

Апостолів Петра та Павла — 29 червня (замість 12 липня);

Пророка Іллі — 20 липня (замість 2 серпня);

Маковія (Медовий Спас) — 1 серпня (замість 14 серпня);

Преображення Господнє (Яблучний Спас) — 6 серпня (замість 19 серпня);

Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня (замість 28 серпня);

Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня (замість 21 вересня);

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня (замість 27 вересня);

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (замість 14 жовтня);

Архістратига Михайла — 8 листопада (замість 21 листопада);

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада (замість 4 грудня);

Андрія Первозванного — 21 листопада (замість 4 грудня);

День Святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня);

Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня);

Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня);

Щедрий вечір, день Святої Маланки — 31 грудня (замість 13 січня).

З цього року День Десантно-штурмовий військ ЗСУ в Україні відзначатимуть також 8 листопада замість 21-го. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.