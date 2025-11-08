Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла: історія свята, традиції та заборони

З 2023 року Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних в Україні відзначають 8 листопада. Архангел Михаїл вважається главою небесного воїнства ангелів, захисником християн та покровителем Києва. Згідно з біблійною легендою, він очолює всі дев'ять чинів ангелів та є головним воїном, який бореться на стороні добра. Собор — це поєднання всіх ангелів, на чолі яких стоїть саме Михаїл. Разом вони служать Богу та прославляють Святу Трійцю.
До цього свята в народі ставляться з великою пошаною, адже за церковними канонами, Архангел Михаїл супроводжує душі померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.
Це велике світле свято, яке українці дуже люблять та називають цей день Михайловим.
Перенесення дати святкування Собору Архістратига Михайла з 21 на 8 листопада пов’язано з тим, що Православна церква України з 1-го вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар.
Цей день варто присвятити молитвам та умиротворенню. Треба сходити до храму — у церкві в Архистратига Михайла заведено просити захисту Сил небесних від сил зла. Вважається, що молитви у цей день мають особливу силу.
Це хороший день для благодійності та пожертвувань нужденним, а також допомоги захисникам України.
Сьогодні можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити давні конфлікти.
У Михайлів день забороняється сваритися, з’ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп та заздрити.
Нагадаємо, що після переходу на новоюліанський календар в Україні змінилися дати православних свят.
Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена.
З цього року День Десантно-штурмовий військ ЗСУ в Україні відзначатимуть також 8 листопада замість 21-го. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
