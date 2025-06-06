У ніч на 6 червня російська армія атакувала Україну 452 ударними БпЛА та ракетами — знешкоджено 406 засобів повітряного нападу

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У ніч на 6 червня (із 20.00 5 червня) російські війська атакували Україну 452-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Ворог застосував:

407 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ Криму);

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. (РФ);

36 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;

2 крилаті ракети Іскандер-К із району Джанкой (ТОТ Криму);

1 протирадіолокаційну ракету Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:

199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві — не досягли цілей (локаційно втрачені);

30 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К.

— Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Ми писали, що підрозділу ППО, який захищає Кременчук, потрібна допомога — волонтери збирають кошти на причепи.