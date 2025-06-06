У ніч на 6 червня російська армія атакувала Україну 452 ударними БпЛА та ракетами — знешкоджено 406 засобів повітряного нападу

Силами ППО збило 199 російських безпілотників (169 подавлені РЕБ) та 38 ракет
У ніч на 6 червня (із 20.00 5 червня) російські війська атакували Україну 452-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Ворог застосував:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:
Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. У Кременчуці перекрили дорогу на вулиці Юрія Руфа. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.
Ми писали, що підрозділу ППО, який захищає Кременчук, потрібна допомога — волонтери збирають кошти на причепи.
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