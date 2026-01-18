«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень світла на понеділок, 19 січня

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у понеділок, 19 січня, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:

з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 06.00 по 08.00 — в обсязі 3.5 черг;

з 08.00 по 11.00 — в обсязі 4 черг;

з 11.00 по 19.00 — в обсязі 4.5 черг;

з 19.00 по 22.00 — в обсязі 4 черг;