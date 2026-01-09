Через нічний обстріл затримуються 42 поїзди, серед них той, що їде до Кременчука — «Укрзалізниця»

Унаслідок масованого російського обстрілу у ніч на 9 січня затримуються 42 поїзди далекого та приміського сполучення. Про це повідомила «Укрзалізниця».
Найбільш тривалі затримки зафіксовано на поїзди:
Повний перелік поїздів, що прибувають із затримками, оприлюднений на ресурсі uz-vezemo.
Поїзд № 131/132 Ужгород-Кременчук затримується на 2 год. 42 хв.
В «Укрзалізниці» запевнили, що оперативні служби працюють над рішеннями, які дозволять максимально відновити рух поїздів за графіком.
Нагадаємо, ми повідомляли з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, що уночі російська армія атакувала Україну 36 ракетами та 242 БпЛА.
