Сьогодні на Полтавщині скасували графіки погодинного відключення електроенергії

На Полтавщині скасували графіки погодинного відключення світла на четвер, 8 січня. Повідомлення про скасування погодинних відключень світла з'явилося учора ввечері на сайті АТ «Полтаваобленерго».
Нагадаємо, графік погодинного відключення світла може оновлюватись.
Водночас Міненерго повідомляє про майже повний блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях через російські атаки.
Раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.
