Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: проводитиметься технічний вибух

Сьогодні, 6 січня, орієнтовно із 12.00 до 17.00 в одній із громад на території Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух. Проведення запланованого вибуху заздалегідь узгоджене із районною та обласною військовими адміністраціями.
Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.
Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.