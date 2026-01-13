Сьогодні в Кременчуцькій громаді проводитимуть технічний вибух

Мешканців просять зберігати спокій
Сьогодні, 13 січня, з 12.00до 17.00 в одній із громад Кременчуцького району проводитимуть контрольований технічний вибух у карʼєрі. Під час робіт можливе подання звукових сигналів.
Усі відповідні служби та органи влади завчасно проінформовані та надали необхідні погодження.
У разі оголошення повітряної тривоги у зазначений період проведення вибуху перенесуть—роботи виконають після відбою тривоги або в інший день.
Мешканців закликають зберігати спокій та попередити рідних і знайомих про заплановані роботи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.