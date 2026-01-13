Восьмеро спортсменів із Полтавщини увійшли до збірної України з плавання на 2026 рік

Полтавщина стала одним із регіонів з найбільшим представництвом у національній команді з плавання на 2026 рік
Федерація плавання України оприлюднила склад національної збірної на 2026 рік. До команди увійшли вісім спортсменів із Полтавської області—троє чоловіків і п’ятеро жінок.
До основного складу серед чоловіків потрапив Любомир Лемешко.
У статусі кандидатів до чоловічої збірної заявлені Тимур Буштрук та Артем Саприкін.
Серед жінок до основного складу національної команди увійшли Юлія Ткаченко та Ольга Філімонова.
У статусі кандидаток до збірної—Емілія Нікітська та Валерія Чернищук.
До резерву жіночої збірної включили Поліну Силюкову.
Таким чином, Полтавщина стала одним із регіонів з найбільшим представництвом у національній команді з плавання на 2026 рік.
