Восьмеро спортсменів із Полтавщини увійшли до збірної України з плавання на 2026 рік

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 146

Полтавщина стала одним із регіонів з найбільшим представництвом у національній команді з плавання на 2026 рік