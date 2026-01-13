На Полтавщині чоловік провалився у колодязь — надзвичайники

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 253

Учора, 12 січня, у селі Мачухи на Полтавщині чоловік впав у колодязь та не зміг самостійно вибратися: йому на допомогу прийшли рятувальники. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що до порятунку чоловіка залучалися рятувальники відділення аварійно-рятувальної частини. Вони запобігли нещасному випадку та допомогли чоловікові вибратися із колодязя.

Нагадаємо, тогоріч у серпні упродовж доби на Полтавщині у колодязь впали дві людини — одна з них загинула.