Морози до −17° і слабкий сніг наприкінці тижня: прогноз погоди на Полтавщині

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 268

На початку тижня Полтавщина перебуватиме під впливом полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів синоптики не прогнозують. У нічні години температура повітря опускатиметься до 10-15 градусів морозу, місцями — до 17 градусів, удень — 5-10 градусів нижче нуля. Про це повідомляє Полтавський гідрометцентр.

Прогноз на найближчі дні:

У вівторок, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Пориви вітру 2-7 м/с. Температура вночі — 10-15 градусів нижче нуля, місцями до мінус 17, вдень — 5-10 градусів морозу.

В середу, 14 січня, погода не зміниться.

15-17 січня очікується невеликий сніг. На окремих ділянках дороги ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 5-7 м/с. Температура вночі — 7-12 градусів морозу, вдень — 3-8 морозу.



