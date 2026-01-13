Микола Корецький
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку з Лубенського району

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 266

 

11 січня ввечері жінка пішла з дому в селі Тарасівка Лубенського району та не повернулася

Відділення Лубенської відділу поліції розшукує безвісти зниклу Макаренко Маргариту Миколаївну, 1960 року народження, мешканка села Тарасівка Лубенського району.

За інформацією поліції, 11 січня близько 21.00 жінка вийшла з дому та не повернулася.Наразі її місце перебування невідоме, правоохоронці розпочали пошукові заходи.

Прикмети зниклої:

  • зріст 160–165 см;

  • на вигляд близько 65 років.

Була одягнена:

  • темна куртка по коліно типу «дубльонка»;

  • ймовірно мала при собі чорну шкіряну сумку.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу жінку або її можливе місцеперебування, негайно повідомити до відділення №2 Лубенського райвідділу поліції за телефоном (099) 685 11 00 або за номером 102. 

Нагадаємо, на Полтавщині продовжують пошуки зниклої безвісти мешканки Семенівської громади Галини Хохулі.

Автор: Катерина Животовська
Теги: безвісти зникла поліція розшук
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

