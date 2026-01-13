На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку з Лубенського району

Відділення Лубенської відділу поліції розшукує безвісти зниклу Макаренко Маргариту Миколаївну, 1960 року народження, мешканка села Тарасівка Лубенського району.
За інформацією поліції, 11 січня близько 21.00 жінка вийшла з дому та не повернулася.Наразі її місце перебування невідоме, правоохоронці розпочали пошукові заходи.
Прикмети зниклої:
зріст 160–165 см;
на вигляд близько 65 років.
темна куртка по коліно типу «дубльонка»;
ймовірно мала при собі чорну шкіряну сумку.
Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу жінку або її можливе місцеперебування, негайно повідомити до відділення №2 Лубенського райвідділу поліції за телефоном (099) 685 11 00 або за номером 102.
Нагадаємо, на Полтавщині продовжують пошуки зниклої безвісти мешканки Семенівської громади Галини Хохулі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.