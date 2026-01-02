Поліція Полтавщини розшукує зниклу безвісти мешканку Семенівської громади Галину Хохулю

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 відділу № 1 (смт Семенівка) Кременчуцького райуправління поліції розшукують жительку села Тарасівка Галину Хохулю, 1972 року народження. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.
Відомо, що жінка пішла з дому 25 грудня 2025 року близько 15.00 та до теперішнього часу не повернулася. Ймовірно, могла прямувати в бік села Паніванівка Семенівської селищної громади Кременчуцького району.
Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке, на підборідді з лівого боку — чорна родимка.
Була одягнена: світло-коричнева куртка або пальто, білий светр, чорне замшеве взуття з білим обідком зверху.
