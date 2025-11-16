Олена Шуляк
Кременчук

У Кременчуці мешканці скаржаться на неякісний ремонт двору на вулиці Богаєвського

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 236

 Люди чекали оновлення дорожнього покриття роками, але результат їх розчарував

Мешканці будинків №6/10 і №6/12 на вулиці Богаєвського у Кременчуці поскаржилися на неякісний ремонт дорожнього покриття у своєму дворі. Відповідне звернення надійшло до редакції разом із фото та відео стану території.

 

За словами жителів, роботи чекали давно, однак результат викликає «великий смуток за діяльність відповідних служб». На надісланих матеріалах видно численні вибоїни, калюжі та пошкоджені ділянки асфальту, які з’явилися одразу після ремонту.

Фото: читачка Людмила

Люди наголошують, що такі роботи не лише погіршують вигляд двору, а й створюють незручності для пішоходів і водіїв.

Нагадаємо, на минулому тижні до редакції звернувся читач Максим із Крюкова та надіслав фото провулку Лікаря Самойловича, де дорога давно перетворилася на суцільні ями.


Автор: Руслана Горгола Фото: читачка Людмила Відео: читачка Людмила
