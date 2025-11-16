У Кременчуці мешканці скаржаться на неякісний ремонт двору на вулиці Богаєвського

Мешканці будинків №6/10 і №6/12 на вулиці Богаєвського у Кременчуці поскаржилися на неякісний ремонт дорожнього покриття у своєму дворі. Відповідне звернення надійшло до редакції разом із фото та відео стану території.
За словами жителів, роботи чекали давно, однак результат викликає «великий смуток за діяльність відповідних служб». На надісланих матеріалах видно численні вибоїни, калюжі та пошкоджені ділянки асфальту, які з’явилися одразу після ремонту.
Люди наголошують, що такі роботи не лише погіршують вигляд двору, а й створюють незручності для пішоходів і водіїв.
Нагадаємо, на минулому тижні до редакції звернувся читач Максим із Крюкова та надіслав фото провулку Лікаря Самойловича, де дорога давно перетворилася на суцільні ями.
