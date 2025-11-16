У Кременчуці мешканці скаржаться на неякісний ремонт двору на вулиці Богаєвського

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 236

Люди чекали оновлення дорожнього покриття роками, але результат їх розчарував

Мешканці будинків №6/10 і №6/12 на вулиці Богаєвського у Кременчуці поскаржилися на неякісний ремонт дорожнього покриття у своєму дворі. Відповідне звернення надійшло до редакції разом із фото та відео стану території.

За словами жителів, роботи чекали давно, однак результат викликає «великий смуток за діяльність відповідних служб». На надісланих матеріалах видно численні вибоїни, калюжі та пошкоджені ділянки асфальту, які з’явилися одразу після ремонту.